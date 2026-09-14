Imposta di soggiorno e sconti sulla sosta. Confesercenti plaude al Comune

Confesercenti plaude le scelte del comune di Santarcangelo di istituire l'imposta di soggiorno e di ridurre orario e tariffe della sosta a pagamento ( a pagamento ( vedi notizia ).

La prima, spiega una nota, "è una misura caldeggiata da tempo dalla nostra associazione e a carico dei turisti che pernotteranno in città e confluirà direttamente nelle casse comunali. Queste risorse serviranno a sostenere e qualificare le iniziative messe in campo dall'amministrazione in ambito turistico e ricettivo, generando così benefici indiretti per l'intera destinazione".

Soddisfazione anche per le misure relative alla sosta. "In un'ottica di ulteriore miglioramento, auspichiamo un potenziamento della segnaletica informativa sulle aree di parcheggio disponibili in centro, sia gratuite sia a pagamento. Anche l'introduzione di una regolamentazione a disco orario per il parcheggio Cagnacci, oltre al resto, permetterebbe di far conoscere le diverse opzioni di sosta a chi non frequenta abitualmente la città, decongestionando le vie centrali dalla ricerca di un posto auto". Confesercenti chiede uno studio di fattibilità sull'area Francolini per aumentare gli stalli a disposizione e resta in attesa di "essere coinvolta riguardo le forme dirette di sostegno a favore degli esercenti che l'amministrazione ha annunciato di voler illustrare a breve" conclude la nota.