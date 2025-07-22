Riccione, fino a metà settembre il Piano caldo per il supporto ai cittadini
Con l'arrivo delle intense ondate di calore che stanno interessando l'intero Paese, il Distretto di Riccione, in collaborazione con l'Ausl Romagna, la Protezione civile e le associazioni del terzo settore, ricorda che è operativo il Piano caldo, attivato già dallo scorso 19 maggio. L'iniziativa proseguirà fino a metà settembre, offrendo azioni per mitigare l'impatto del caldo sui cittadini più vulnerabili, tra cui anziani e persone fragili, attraverso un sistema integrato di monitoraggio e assistenza. Tra le azioni previste, è attivo il servizio di monitoraggio telefonico dal lunedì al venerdì, esteso anche ai fine settimana in risposta ai recenti picchi di temperatura. Il servizio ha già consentito di contattare e verificare le condizioni di salute di centinaia di residenti, rappresentando una vera e propria “sentinella” del caldo sul territorio.
Il monitoraggio telefonico offre un supporto personalizzato su richiesta, ed è pronto a intervenire in caso di necessità con servizi di aiuto a domicilio. Sebbene al momento non siano pervenute richieste di interventi urgenti, la rete di protezione resta pienamente attiva e pronta a rispondere tempestivamente. L'assessora alla Famiglia Marina Zoffoli: "Il Piano caldo rappresenta un impegno concreto del Comune di Riccione e degli altri Comuni del Distretto per garantire supporto e sicurezza ai cittadini più vulnerabili, in particolare a coloro che non possono contare su una rete familiare o di amici. Chiunque si trovi in difficoltà non esiti a contattare i numeri attivi del nucleo preposto a intervenire".
Come contattare il Nucleo fragilità anziani:
Per ogni necessità, i cittadini possono contattare il Nucleo fragilità anziani al numero telefonico 0541 1490572 o inviare una email a emergenzacaldo@coopcad.it . Questi contatti offrono un'assistenza immediata e risposte rapide per migliorare la qualità della vita durante i periodi di caldo estremo.