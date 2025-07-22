Insulta cameriera e ferisce cliente con un bicchiere. 23enne arrestato in un bar

Colpisce una ragazza con un bicchiere di vetro e insulta la cameriera con frasi sessiste. Protagonista delle violenze, un 23enne marocchino residente a Rovigo che nella notte ha gettato scompiglio in un bar di Cattolica. L'allarme alla centrale operativa dei carabinieri è scattato intorno alle 3.30 e al loro arrivo i militari hanno trovato la donna ferita al polso. E' stata lei a raccontare di essere stata colpita con un bicchiere da un uomo che si era poi dato alla fuga. Le indicazioni fornite da alcuni presenti hanno permesso ai carabinieri di rintracciarlo e bloccarlo.

Dagli accertamenti è emerso che il 23enne aveva avuto poco prima un acceso diverbio con una dipendente del locale, al cui indirizzo aveva rivolto espressioni gravemente offensive e discriminatorie, minacciandola. "Se tu fossi in Marocco, saresti stata linciata", e ancora "se vuoi chiamo miei amici e ti faccio stuprare", sono le frasi che le avrebbe rivolto. Quando una cliente è intervenuta in difesa della ragazza, il giovane ha impugnato una bottiglia di vetro rotta brandendola minacciosamente e cercando di aggredire i presenti. Poi ha afferrato un calice e si è scagliato contro la cliente, colpendola al polso e lesionandole il tendine della mano sinistra. Per lei è stato necessario recarsi al Pronto Soccorso di Riccione dove è stata dimessa con 21 giorni di prognosi. I militari, raccolte testimonianze dei presenti, repertate le tracce ematiche, visionate le immagini di videosorveglianza presenti nella zona, hanno quindi proceduto all'arresto del 23enne.

L'uomo è comparso in mattinata davanti al giudice per la direttissima e si è giustificato dicendo che il suo atteggiamento era dovuto al fatto che nel bar si prendevano di mira i palestinesi. Il giudice ha convalidato l'arresto. Il 23enne, difeso dall'avvocato Christian Guidi del foro di Rimini, sarà processato nel marzo 2026