Cede una bustina di hashish a un ventenne fuori dalla stazione: arrestato

Un quarantenne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Rimini, colto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 21 luglio gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un soggetto di origine nordafricana stazionare stabilmente nei pressi dell’ingresso della stazione di Rimini, che veniva avvicinato da un giovane al quale, con mossa repentina, cedeva una bustina.

L’immediato intervento degli investigatori ha permesso di cristallizzare la situazione, acclarando la cessione di una dose di hashish. Infatti lo spacciatore, un quarantenne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine e gravato da numerosi pregiudizi di polizia, anche in materia di sostanze stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Rimini, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e, nei pressi del luogo in cui è stato sorpreso a cedere lo stupefacente, venivano recuperati ulteriori 20 grammi della medesima sostanza.

L’acquirente, un ventenne residente a Bologna, è stato trovato in possesso della dose di grammi 0,5 di hashish appena acquistata ed è stato pertanto segnalato quale assuntore. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.