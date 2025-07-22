  
Indietro
menu
menu

GRAVATO DA PRECEDENTI

Cede una bustina di hashish a un ventenne fuori dalla stazione: arrestato

In foto: una volante della polizia di Stato
una volante della polizia di Stato
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 22 Lug 2025 14:42 ~ ultimo agg. 4 Ago 04:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un quarantenne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Rimini, colto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 21 luglio gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un soggetto di origine nordafricana stazionare stabilmente nei pressi dell’ingresso della stazione di Rimini, che veniva avvicinato da un giovane al quale, con mossa repentina, cedeva una bustina.

L’immediato intervento degli investigatori ha permesso di cristallizzare la situazione, acclarando la cessione di una dose di hashish. Infatti lo spacciatore, un quarantenne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine e gravato da numerosi pregiudizi di polizia, anche in materia di sostanze stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Rimini, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e, nei pressi del luogo in cui è stato sorpreso a cedere lo stupefacente, venivano recuperati ulteriori 20 grammi della medesima sostanza.

L’acquirente, un ventenne residente a Bologna, è stato trovato in possesso della dose di grammi 0,5 di hashish appena acquistata ed è stato pertanto segnalato quale assuntore. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

 

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO