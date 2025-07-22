Area verde Sant'Ermete, Mussoni: "Stupita dal tono allarmistico dei Comitati"

In relazione a quanto pubblicato lo scorso 20 luglio (leggi qui la notizia) a proposito dell'Area verde di Sant'Ermete, riceviamo una dichiarazione della vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni che pubblichiamo integralmente di seguito.

"Gli Amministratori comunali – attuali e precedenti – hanno incontrato più volte il Comitato di Cittadini Sant’Ermete e San Martino Cittadini in Allerta nel corso degli ultimi anni, e fornito loro tutte le informazioni e le risposte disponibili. Lascia stupiti il tono allarmistico del Comitati, dal momento che è innegabile che negli ultimi anni la frazione di Sant’Ermete sia interessata da progetti – conclusi, in itinere e in progettazione – che nel giro di poco tempo stanno migliorando la sicurezza stradale e idrogeologica, la vivibilità e la mobilità sostenibile dell’abitato.

Al di là degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali sarebbe stato sufficiente presentare una segnalazione nei canali dedicati messi a disposizione dal Comune, negli ultimi anni le frazioni di Sant’Ermete e San Martino dei Mulini hanno incamerato milioni di euro di investimenti. Circa 10 milioni per la messa in sicurezza idrogeologica con regimazione delle acque, vasche di laminazione, canalizzazione delle acque meteoriche, separazione e potenziamento delle linee fognarie realizzati in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Romagna: come già spiegato pubblicamente ai cittadini delle due frazioni in occasione dell’incontro di fine gennaio, gran parte dei progetti partirà entro la fine dell’anno. Sempre in tema di sicurezza del territorio, a queste opere si aggiungono, per un importo di quasi 1 milione di euro, gli interventi di somma urgenza finanziati dalla struttura commissariale a seguito degli eventi alluvionali del 2023, che avevano messo a dura prova la frazione di Sant’Ermete.

Quasi sei milioni e mezzo sono invece i fondi impiegati per due importanti ciclabili: 4,3 milioni per il collegamento ciclopedonale appena realizzato tra San Martino e il capoluogo e 2,1 milioni per la nuova pista ciclopedonale che attraverserà i centri abitati di Case Gnoli, Casale e il Fondo, collegando la frazione di Sant’Ermete con i percorsi protetti esistenti lungo la via Marecchiese: anche in questo caso, l’apertura del cantiere è prevista entro la fine dell’anno. Sedici milioni di euro di infrastrutture per le due frazioni, che non vedono eguali in nessun’altra parte del territorio comunale, ai quali tengo ad aggiungere anche i recenti interventi puntuali di qualità urbana e miglior vivibilità con un investimento complessivo di oltre 60mila euro: la sistemazione del parcheggio pubblico compreso tra le vie Martella e Casale Sant'Ermete, il restauro del monumento ai caduti della Grande Guerra e l’installazione della telecamera di videosorveglianza in via Casale Sant’Ermete.

Si tratta in tutti i casi di interventi, ampiamente sentiti dalle due frazioni, sui quali l’Amministrazione comunale è al lavoro da diversi anni, tenuto conto della necessità di rispettare le tempistiche e le disposizioni del Codice degli appalti, dei tempi per il reperimento delle risorse e, a volte, anche di imprevisti ed emergenze. Nel corso degli anni non sono mai mancati la comunicazione – attraverso la stampa locale, il sito internet e i social media del Comune – né momenti di confronto con i cittadini per raccontare e spiegare progetti e cantieri, futuri e in corso. Proprio con questo obiettivo, sabato 26 luglio al bar Casale si svolgerà “Il caffè con il sindaco” per un momento di aggiornamento, condivisione e confronto: insieme al sindaco, saremo lieti di vedere tra i partecipanti, oltre a tutti i cittadini, anche i componenti del Comitato".