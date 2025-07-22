Studenti d'eccellenza
“Cerimonia dei traguardi” in piazza Malatesta giovedì 24 luglio
In foto: la nuova piazza Malatesta quando non era stata ancora recintata del tutto
di Redazione
1 min
Mar 22 Lug 2025 14:36 ~ ultimo agg. 4 Ago 04:01
L’Arena Francesca da Rimini, nel cuore di piazza Malatesta, ospiterà la tradizionale “Cerimonia dei traguardi”, dedicata ai diplomati dell’anno scolastico 2024/2025. Come di consueto non verranno premiati solamente coloro che all’esame di maturità hanno ottenuto 100, bensì il Comune di Rimini ormai da anni ha scelto di premiare anche coloro che, pur in condizioni difficili, hanno dimostrato impegno e determinazione, diventando esempio per tutta la comunità scolastica. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 luglio alle 18.30. L’evento, aperto anche ai famigliari, vedrà la partecipazione del sindaco Jamil Sadegholvaad e della vicesindaca Chiara Bellini, a sottolineare il valore civico e collettivo del riconoscimento.
Altre notizie
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
arrestato un 34enne
Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
' i conti a fine stagione'
Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
di Redazione
di Redazione
Meteo Rimini