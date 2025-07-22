“Cerimonia dei traguardi” in piazza Malatesta giovedì 24 luglio

L’Arena Francesca da Rimini, nel cuore di piazza Malatesta, ospiterà la tradizionale “Cerimonia dei traguardi”, dedicata ai diplomati dell’anno scolastico 2024/2025. Come di consueto non verranno premiati solamente coloro che all’esame di maturità hanno ottenuto 100, bensì il Comune di Rimini ormai da anni ha scelto di premiare anche coloro che, pur in condizioni difficili, hanno dimostrato impegno e determinazione, diventando esempio per tutta la comunità scolastica. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 luglio alle 18.30. L’evento, aperto anche ai famigliari, vedrà la partecipazione del sindaco Jamil Sadegholvaad e della vicesindaca Chiara Bellini, a sottolineare il valore civico e collettivo del riconoscimento.