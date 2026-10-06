Riccione compie 100 anni e festeggia con 4 giorni dedicati ai suoi cittadini

Il Compleanno di Riccione compie 104 anni e la festa si svolgerà lungo 4 giornate, dal 16 al 19 ottobre, in cui saranno valorizzate la vita del borgo, la ricerca artistica, l’educazione, la musica, il suo patrimonio culturale.

Ad aprire e ad accompagnare l’intero fine settimana delle celebrazioni è CiocoPaese, in programma da venerdì 16 a domenica 18 ottobre. Per tre giorni, tra corso Fratelli Cervi, viale Diaz, piazza Matteotti e piazza Unità, maestri chocolatier, degustazioni, laboratori dedicati alle materie prime e alla lavorazione del cacao. Venerdì 16 dalle ore 19 esibizione degli Wald Angel, sabato e domenica, dalle 16 alle 17:30, sfilata di Lady Camelot, mentre domenica mattina si svolgeranno spettacoli dedicati ai più piccoli.



La giornata di sabato entra nel vivo della musica in piazza Unità. Dalle ore 16:00 prende il via la terza edizione di Sogna Riccione Sogna con il concerto dei giovani cantautori emergenti del territorio: Davitralenuvole, la band Le Storie Di Lisa, Pietro Motta e la cantante riccionese Michelle (all’anagrafe Michelle Lufo), reduce da X Factor. Al termine del concerto pomeridiano, gli studenti dell’Istituto alberghiero Savioli distribuiranno alla cittadinanza il dolce monoporzione appositamente creato per festeggiare Riccione. Alle ore 21:00 la festa prosegue con l’energia dei Joe Dibrutto, anticipata alle ore 20 dalla esibizione della band Different Soul.

Domenica a Villa Franceschi, dalle 11:30, vengono inaugurate due mostre: Vissi d’arte. Da un sogno, una storia, dedicata al cinquantesimo anniversario del Centro Arti Figurative con l’esposizione delle opere del nucleo originario dei primi artisti, e Liquida Riccione, progetto multimediale e fotografico degli studenti del Liceo artistico Volta-Fellini sulla metamorfosi autunnale della città, seguito dall’aperitivo curato dai ragazzi dell’Istituto alberghiero Savioli.

Dalle ore 15:30 piazza Unità ospita la seconda tappa musicale di Sogna Riccione Sogna con l’esibizione dei giovani allievi di Musicantiere, Giocamusica e dell’Istituto musicale Gaspare Tirincanti, condotta da Simona Mulazzani. Nel pomeriggio di domenica, Famija Arciunesa partecipa al Compleanno di Riccione ospitando nella propria sede nel Parco della Resistenza un’iniziativa dedicata a racconti, letture e interpretazioni di poesie dialettali. Sempre nel pomeriggio, la festa si estende al Centro della Pesa con il laboratorio gratuito per famiglie Dalla terra alla ceramica al Museo del Territorio Luigi Ghirotti (ore 16:00, con gli archeologi Lorenzo Bonazzi e Andrea Tirincanti) e la visita guidata alle ore 16:30 con gli studenti dell’Istituto alberghiero Savioli alla mostra fotografica Riccione. Dall’album dei ricordi in Biblioteca già visitabile dal 10 ottobre. L'esposizione presenta una trentina immagini conservate nella fototeca dedicate a luoghi ed edifici simbolo della città tra il 1920 e il 1960.



Nella data simbolo del 19 ottobre 1922, il compleanno si conclude a Villa Lodi Fé con l’iniziativa pedagogica e patrimoniale I giardini raccontano. Leggere le tracce. Riservata alle classi terze delle scuole medie e ai loro insegnanti, la mattinata propone una passeggiata lenta guidata da Città Teatro, tra storia dei villini del Novecento, botanica urbana guidata da Loris Bagli, brani teatrali interpretati da Francesca Airaudo e un quiz interattivo condotto da Francesco Cesarini per trasmettere ai più giovani il valore e la cura dei beni comuni.