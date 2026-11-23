Controlli sulla strada nel fine settimana per la Polizia Locale di Rimini che sabato si è concentrata sulla strada statale 72, in direzione San Marino, insieme alla Polizia Stradale. Gli operatori hanno fermato due pullman con targa straniera che hanno destato attenzione per via delle poche persone a bordo, sei su un mezzo e una sull'altro, mentre i vani di carico erano colmi di pacchi. Su ogni collo era riportato il nome del destinatario, e nessuno di questi nomi figurava nell'elenco dei passeggeri, elemento che ha fatto ritenere che i mezzi stessero in realtà effettuando un trasporto di merci per conto terzi, senza le necessarie autorizzazioni.

Il primo dei due pullman è stato preso in carico dalla Polizia Locale, che ha contestato la relativa violazione. Il conducente ha scelto di definire subito la sanzione versando 4.132 euro. Più complessa la posizione dell'altro mezzo, attualmente al vaglio della Polizia Stradale.

Il fine settimana della Polizia Locale è proseguito poi con il ritiro di cinque patenti per guida in stato di ebbrezza. Nei guai anche un neopatentato.

Contestate anche quattro violazioni amministrative per guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito ma inferiore a quello che configura il reato. Per un quinto automobilista, giovane e in possesso della patente da meno di tre anni, la violazione è stata invece di natura penale visto che la legge prevede limiti ancora più stringenti. Sanzionato anche un veicolo con la revisione periodica risultava scaduta e un altro per il mancato rispetto delle regole sull'uso del dispositivo di sicurezza o sulla conduzione del mezzo.