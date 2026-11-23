MESSA CON IL VESCOVO
Oltre 1.200 persone per la festa del CAAR. Inaugurato il Padiglione 4
In foto: la festa al CAAR
di Redazione
3 min
Oltre 1.200 persone hanno partecipato, domenica 22 novembre, alla Grande Festa al CAAR. Il Centro Agro Alimentare Riminese ha aperto le porte alla città trasformandosi in un luogo di incontro tra famiglie, cittadini, operatori, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni. Un successo che ha centrato l’obiettivo degli organizzatori: fare festa insieme, senza distanze tra chi vive quotidianamente il mercato e la comunità che serve.
La giornata è iniziata con mercatini, giochi ed esposizioni di auto e trattori. Dopo la Messa celebrata dal vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, spazio agli interventi sul palco e alla proiezione del nuovo video istituzionale del CAAR, un racconto per immagini e numeri dell’attività e delle prospettive del Centro. È arrivato anche il videomessaggio del presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, la rete d’imprese nazionale di cui il CAAR fa parte insieme alla Rete d’imprese Emilia Romagna Mercati. Alle 12.30 il taglio del nastro del nuovo Padiglione 4, con la benedizione del Vescovo. Poi spazio al gusto e al divertimento con buffet romagnolo, musica, balli e spettacoli, tra cui quello di Sergio Casabianca.
Numerosa la presenza istituzionale: i deputati Andrea Gnassi e Beatriz Colombo, per la Regione l’assessora Roberta Frisoni e la consigliera Alice Parma, il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, la vicepresidente della Provincia, Daniela De Leonardis e gli assessori comunali Francesca Mattei, Juri Magrini e Mattia Morolli. Presenti il consiglio di amministrazione del CAAR al completo e i rappresentanti dei soci privati.
“Il nuovo padiglione unito agli investimenti nel fotovoltaico sono un ulteriore passo nel percorso di crescita e modernizzazione di una realtà strategica per l’economia e il commercio del territorio – ha dichiarato l’assessora regionale Roberta Frisoni –. Il CAAR è anche un esempio di solidarietà concreta, grazie al recupero di frutta e verdura che viene redistribuita a chi ne ha bisogno attraverso il progetto Logistica Solidale. Un ringraziamento speciale va alla Presidenza del CAAR per aver organizzato questo momento di festa e a tutti coloro che vi lavorano quotidianamente oltre a chi nel tempo ha accompagnato il percorso di crescita di questa importante realtà”.
“Il CAAR commercializza mediamente circa 900.000 quintali di prodotti all’anno – ha spiegato la direttrice Cinzia Furiati –. Grazie a un programma di investimenti di circa 11 milioni di euro, di cui 10 milioni finanziati dal PNRR, abbiamo avviato un importante percorso di ammodernamento delle infrastrutture, di efficientamento energetico e di potenziamento della logistica. Ma il nostro sguardo è già rivolto al futuro, con lo sviluppo del Polo Logistico Funzionale, una nuova progettualità dedicata alla gestione e alla distribuzione di prodotti refrigerati e surgelati. Un investimento strategico che consentirà di ampliare i servizi offerti, rispondere alle nuove esigenze del mercato e consolidare ulteriormente il ruolo del CAAR come centro agroalimentare di eccellenza per il territorio e per l’intero sistema economico regionale”.
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