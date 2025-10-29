  
Indietro
menu
menu

CALCIO PROMOZIONE

RICCIONE CALCIO 1926 - BELLARIVA VIRTUS 5-0

di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 29 Ott 2025 17:06 ~ ultimo agg. 23:08
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

RICCIONE CALCIO 1926 - BELLARIVA VIRTUS 

IL TABELLINO

ARBITRO: T. Fanucci

ASSISTENTI: M. Gagliardi, M. De Paoli

MARCATORI: 16' st E. Lorenzini (B).
ESPULSI:

RICCIONE CALCIO 1926: D. Crescentini, F. Gabriele, M. Giunchi, M. Manfroni, A. Difino, M. Serafini, N. Diop, M. Mussoni, A. Ambrosini, V. Tonini, L. Cremonini. A disposizione: E. Fraternali, V. Labudiak, G. Greco, G. Pierri, G. Groppi, M. Bellavista, M. Pasolini. All: Mugellesi.

BELLARIVA VIRTUS: 

Dopo il pareggio a reti bianche rimediato in trasferta contro il Roncofreddo 2003 per il Riccione calcio è tempo di resettare e guardare avanti in vista della decima giornata di campionato che si gioca  allo stadio Nicoletti contro il Bellariva Virtus. Sono quattro le lunghezze che separano le due formazioni: il Riccione Calcio 1926 è attualmente nono in classifica con 11 punti . Il Bellariva Virtus è invece quattordicesimo a quota7 punti, ottenuti da una vittoria e quattro pareggi. 

 

nuovo allenatore della Riccione Calcio 1926, Giacomo Mugellesi. 

Altre notizie
repertorio
stalking e lesioni

Minaccia di farle ingoiare dell'ammoniaca, a processo il compagno violento
di Lamberto Abbati
un lupo
percezione di insicurezza

Lupi a ridosso della città. Sadegholvaad: si lavora a soluzioni con la Regione
di Redazione
Un momento dell'incontro
al turismo di Riccione

Pivato e Canfora a confronto su "Il fascismo non è mai morto"
di Redazione
Ecomondo
giovedì 7 novembre

Brevetti e marchi. Ad Ecomondo un convegno sulla proprietà industriale
di Redazione
pexels
osservatorio facile.it

RC auto: Rimini la provincia con il premio più alto dell'Emilia-Romagna
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO