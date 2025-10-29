RICCIONE CALCIO 1926 - BELLARIVA VIRTUS 5-0

RICCIONE CALCIO 1926 - BELLARIVA VIRTUS

IL TABELLINO

ARBITRO: T. Fanucci

ASSISTENTI: M. Gagliardi, M. De Paoli

MARCATORI: 16' st E. Lorenzini (B).

ESPULSI:

RICCIONE CALCIO 1926: D. Crescentini, F. Gabriele, M. Giunchi, M. Manfroni, A. Difino, M. Serafini, N. Diop, M. Mussoni, A. Ambrosini, V. Tonini, L. Cremonini. A disposizione: E. Fraternali, V. Labudiak, G. Greco, G. Pierri, G. Groppi, M. Bellavista, M. Pasolini. All: Mugellesi.

BELLARIVA VIRTUS:

Dopo il pareggio a reti bianche rimediato in trasferta contro il Roncofreddo 2003 per il Riccione calcio è tempo di resettare e guardare avanti in vista della decima giornata di campionato che si gioca allo stadio Nicoletti contro il Bellariva Virtus. Sono quattro le lunghezze che separano le due formazioni: il Riccione Calcio 1926 è attualmente nono in classifica con 11 punti . Il Bellariva Virtus è invece quattordicesimo a quota7 punti, ottenuti da una vittoria e quattro pareggi.

nuovo allenatore della Riccione Calcio 1926, Giacomo Mugellesi.