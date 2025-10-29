Lupi a ridosso della città. Sadegholvaad: si lavora a soluzioni con la Regione

Alcuni giorni fa il sindaco di Rimini e presidente della provincia Jamil Sadegholvaad si è confrontato con una rappresentativa del Forum del Quartiere 11 sul tema della presenza dei lupi nelle zone di collina e delle aggressioni che si sono registrate nei confronti di animali da allevamento o da affezione. "Segnalazioni di questo tipo da mesi si stanno ripetendo in maniera sparsa su tutto il territorio romagnolo e non solo - commenta il sindaco - creando una più che comprensibile preoccupazione per le famiglie, per gli agricoltori o gli allevatori che vivono e lavorano in queste zone. Anche la sola ‘percezione’ di insicurezza finisce per minare la serenità dei cittadini ed è dunque opportuno lavorare insieme per trovare una soluzione che possa conciliare la tutela di un animale protetto qual è il lupo alla legittima richiesta di rassicurazioni che arriva da famiglie e agricoltori".

Sadegholvaad ricorda che a breve una delegazione dei cittadini sarà ricevuta in Regione "proprio per avere un confronto sull’evoluzione della situazione sul territorio e per capire i margini di manovra rispetto alla gestione di un fenomeno disciplinato da una serie di normative nazionali e che richiede di essere affrontato con una visione complessiva ed equilibrata, approccio che so appartenere all’assessore Mammi che già da tempo sta monitorando e studiando con attenzione il tema”.