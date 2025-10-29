  
Indietro
menu
menu

percezione di insicurezza

Lupi a ridosso della città. Sadegholvaad: si lavora a soluzioni con la Regione

In foto: un lupo
un lupo
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 29 Ott 2025 17:52 ~ ultimo agg. 17:57
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Alcuni giorni fa il sindaco di Rimini e presidente della provincia Jamil Sadegholvaad si è confrontato con una rappresentativa del Forum del Quartiere 11 sul tema della presenza dei lupi nelle zone di collina e delle aggressioni che si sono registrate nei confronti di animali da allevamento o da affezione. "Segnalazioni di questo tipo da mesi si stanno ripetendo in maniera sparsa su tutto il territorio romagnolo e non solo - commenta il sindaco - creando una più che comprensibile preoccupazione per le famiglie, per gli agricoltori o gli allevatori che vivono e lavorano in queste zone. Anche la sola ‘percezione’ di insicurezza finisce per minare la serenità dei cittadini ed è dunque opportuno lavorare insieme per trovare una soluzione che possa conciliare la tutela di un animale protetto qual è il lupo alla legittima richiesta di rassicurazioni che arriva da famiglie e agricoltori".

Sadegholvaad ricorda che a breve una delegazione dei cittadini sarà ricevuta in Regione "proprio per avere un confronto sull’evoluzione della situazione sul territorio e per capire i margini di manovra rispetto alla gestione di un fenomeno disciplinato da una serie di normative nazionali e che richiede di essere affrontato con una visione complessiva ed equilibrata, approccio che so appartenere all’assessore Mammi che già da tempo sta monitorando e studiando con attenzione il tema”.

Altre notizie
Un momento dell'incontro
al palazzo del turismo

Pivato e Canfora a confronto su "Il fascismo non è mai morto"
di Redazione
Ecomondo
giovedì 7 novembre

Brevetti e marchi. Ad Ecomondo un convegno sulla proprietà industriale
di Redazione
pexels
osservatorio facile.it

RC auto: Rimini la provincia con il premio più alto dell'Emilia-Romagna
di Redazione
Ravenna-Rimini
Sedicesimi di finale

Coppa Italia di Serie C, Ravenna-Rimini: diretta testuale
di Stefano Ravaglia
VIDEO
la moto su cui viaggiava la vittima
tragedia a bellaria

Caduta fatale in moto, 18enne morto sul colpo
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO