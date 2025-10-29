  
RC auto: Rimini la provincia con il premio più alto dell'Emilia-Romagna

pexels
di Redazione   
Mer 29 Ott 2025 16:50 ~ ultimo agg. 16:58
Ci si può consolare con il fatto che la regione Emilia-Romagna è tra quelle dove l’RC auto costa di meno in Italia, ma il confronto tra le province mette Rimini sul podio di quelli che hanno i prezzi alti. Il premio medio per assicurare un’auto in regione ad agosto 2025 è stato di circa 564 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio Facile.it, dell’1,6% su base annua. Nonostante l’incremento, la tariffa è di oltre 80 euro inferiore rispetto a quella nazionale. La provincia più cara è Rimini, con un premio medio che, in aumento del 2,5%, è stato pari a 607 euro. Al secondo posto un’altra romagnola, Ravenna, con 575 euro, ma un aumento del 6,2% Forlì-Cesena, con 543,91 e Ferrara con 542 sono risultate essere le zone dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa di meno. A pesare sugli aumenti, che avevano avuto rallentamento, ad inizio dell’anno è soprattutto l’inflazione, che ormai pesa in modo difficilmente sostenibile su ogni voce di spesa dei consumatori. Un dato che fa riflettere è che primi 9 mesi del 2025 sono state 266 le violazioni accertate dalla Polizia Locale di Rimini in cui è stata contestata la violazione della mancata copertura assicurativa del veicolo. 

 

 

 

