  
Indietro
menu
menu

CONVENZIONE FINO AL 2030

Riccione, approvato il nuovo manuale di gestione per canile e gattile

In foto: canile intercomunale di Riccione
canile intercomunale di Riccione
di
Redazione
   
Tempo di lettura 3 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Il Comune di Riccione ha approvato il nuovo “Manuale procedurale di gestione sanitaria del canile e gattile intercomunale”. La misura recepisce le più recenti normative sanitarie e fissa standard operativi di eccellenza per la cura, la degenza e l'affido degli ospiti a quattro zampe.

Il canile e gattile intercomunale di viale Albana, da tempo punto di riferimento non solo per Riccione ma per l’intero comprensorio della Valconca e di Rimini Sud, ha recentemente completato gli interventi di adeguamento strutturale. I lavori hanno permesso di consolidare lo spazio riservato alla popolazione canina e di realizzare un’area completamente dedicata ai gatti, allineando il polo alle nuove direttive nazionali e regionali che equiparano canili e gattili a veri e propri stabilimenti di sanità animale. Per la gestione in forma associata del canile intercomunale e dei servizi connessi, il Consiglio comunale di Riccione ha approvato lo schema di convenzione applicabile ai Comuni del comprensorio “Rimini Sud”. La convenzione, con una durata fino alla fine del 2030, prorogabile per altri quattro anni.

Il manuale di gestione sanitaria, redatto dal gestore, The Lorenz’s Pack Srls, in stretta collaborazione con i servizi veterinari dell’Ausl della Romagna, disciplina nel dettaglio ogni fase di permanenza degli animali. La struttura può ospitare fino a 105 cani e 50 gatti (di cui 30 nei reparti sanitari temporanei e 20 nel reparto sanitario permanente), oltre a cucciolate di gatti in numero non superiore a 3 cucciolate o 5 singole. 

Per ogni nuovo animale che fa ingresso in struttura sono previste visite mediche entro le 48 ore (e controlli d’urgenza garantiti entro un’ora dal ricovero dell’animale se riscontrato un effettivo pericolo di vita), identificazione tramite microchip con registrazione al Sinac (Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia), esami parassitologici e le necessarie profilassi vaccinali. Una particolare attenzione viene riservata all’aspetto etologico: prima del trasferimento nel reparto permanente, il Direttore sanitario (medico veterinario esperto in comportamento) traccia il profilo psicologico dell’animale per favorire l’inserimento nei gruppi sociali e guidare le successive adozioni. Il gattile dispone inoltre di sezioni ad hoc per l’isolamento, la degenza post-operatoria, i soggetti affetti da malattie infettive (come Fiv e FeLV) e l’accoglienza di cuccioli e gatti domestici non reintroducibili in colonia.

“Con questo passaggio fondamentale compiamo una svolta di civiltà e professionalità nella gestione del benessere animale per tutto il nostro comprensorio – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Riccione, Christian Andruccioli –. Non parliamo più di semplici strutture di custodia, ma di un vero e proprio presidio avanzato di sanità animale ed etologia. Possiamo così garantire cure d’eccellenza, incentivare le adozioni responsabili e contrastare con fermezza ogni forma di abbandono”.

Altre notizie
un momento dell'incontro
OK A COPERTURE FINANZIARIE

Sentenza sui parcheggi interrati a Riccione, nessun cantiere a rischio
di Redazione
FOTO
Forza Italia Rimini
'politica contro il centro'

Desertificazione commerciale. Forza Italia sui "bluff" di Gnassi e Sadegholvaad
di Redazione
Un'auto della polizia Locale
i motivi della sospensione

Inchiesta sulla polizia Locale, la gip: "Arresti facili e clima di omertà"
di Lamberto Abbati
dalla locandina
caro vita e spese di guerra

Venerdì sciopero generale annunciato da USB. Un corteo anche a Rimini
di Redazione
dalla locandina
Martedì 27 ottobre

Ottobre Rosa. Al centro Le Befane un punto informativo su prevenzione oncologica
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO