Riccione: al via i lavori alle scuole Fontanelle e Mimosa

Partiranno a gennaio 2026 i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei locali delle scuole Fontanelle e Mimosa, danneggiati dagli allagamenti causati dall’alluvione del 2023. Con il via libera del progetto di fattibilità tecnico-economica l'amministrazione mette mano, con un investimento complessivo di 80.000 euro, ai piani interrati dei due plessi. In particolare a quello della scuola Fontanelle, di viale Capri, in cui la forza dell’acqua, in occasione dell'eccezionale evento atmosferico, demolì parte delle murature. Alla scuola dell’infanzia Mimosa di viale Castrocaro, come misura di tutela e prevenzione, sarà inoltre realizzata la costruzione di un pozzetto specifico per l'installazione di una pompa di sollevamento acque.“Questi interventi - affermano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - superando i danni causati dagli ultimi alluvioni, restituiscono agli studenti e al personale delle scuole Fontanelle e Mimosa ambienti pienamente funzionali e sicuri. Si procederà rapidamente alla esecuzione dei lavori in modo da riconsegnare i locali in piena efficienza in circa tre mesi".