Parco Spina Verde di Miramare, nuovo campo da basket e nuova illuminazione

Prosegue l'iter progettuale finalizzato alla riqualificazione del "Parco Spina Verde" di Miramare con l'affidamento alla società Anthea s.r.l. L'investimento complessivo previsto per l'intervento ammonta a 125mila euro e riguarda il progetto di riqualificazione e sicurezza urbana di questa importante area verde della città.

Il Parco Spina Verde di Miramare, situato in viale Mosca, si estende su una superficie di oltre 38mila metri quadrati e rappresenta un punto di riferimento per i residenti della zona. L'area, facilmente accessibile a piedi, in bicicletta e in auto, dispone di giochi per bambini e di un ampio sgambatoio per cani, con accessi da diverse vie limitrofe. Situato in una zona residenziale ben servita, il parco ha già beneficiato negli ultimi mesi di lavori di riqualificazione volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'intera area.

L'intervento in fase di progettazione prevede la riqualificazione con nuove funzioni di una porzione del parco urbano, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza urbana. Il progetto si concentra sulla riorganizzazione degli spazi con l'introduzione di un nuovo campo per l'attività sportiva del basket. È prevista la ricollocazione nell'area adiacente delle porte da calcio con la creazione di appositi basamenti. L'intervento è stato studiato per garantire una doppia funzione sportiva: verrà mantenuto il campo da calcio in erba, affiancandolo al nuovo campo da basket dotato di illuminazione dedicata. Il progetto è stato concepito per un inserimento armonioso nell'area, senza interferire con il verde ornamentale e le alberature esistenti, che verranno preservate e costituiranno una quinta naturale agli spazi sportivi, garantendo ombra e frescura nei mesi estivi.

Un elemento centrale dell'intervento riguarda il ridisegno dell'illuminazione pubblica della porzione di parco interessata, con la sostituzione di alcuni corpi illuminanti con nuovi dispositivi a led. Particolare attenzione sarà dedicata alla riqualificazione dell'illuminazione dei campi gioco, per rendere fruibile lo spazio sportivo anche nelle ore serali ed eliminare i punti oscuri dell'area, aumentando così la percezione di sicurezza. L'intervento sarà completato dalla manutenzione straordinaria delle essenze arboree e arbustive e dalla collocazione di nuovi arredi urbani.

Il progetto rientra tra le attività strumentali alla gestione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, della infrastruttura stradale, del verde urbano e del territorio comunale, definite dall'accordo quadro approvato dal Consiglio Comunale. Nei prossimi mesi proseguirà l'iter progettuale affidato alla società in-house Anthea s.r.l., che ne curerà tutte le attività previste.