  
Indietro
menu
menu

8500 volumi

Intitolato alla prof. Montevecchi il Fondo antico della Biblioteca diocesana

In foto: L'inaugurazione
L'inaugurazione
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Gio 27 Nov 2025 13:56 ~ ultimo agg. 14:08
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

"L’essere per gli altri era la sua caratteristica fondamentale. Per lei significava modificarsi continuamente, imparare incessantemente e, soprattutto, seguire la sua stella polare: la fede. Una fede semplice, non tradizionalista, fondata sul principio che non si può essere veramente fedeli senza essere per gli altri. Le persone vanno ascoltate, comprese, interpretate e accompagnate, in un rapporto che non è soltanto faticoso, ma che richiede anche un costante cambiamento di mentalità”. Sono le parole commosse di Piergiorgio Grassi in occasione dell’intitolazione alla moglie, Cinzia Montevecchi, del Fondo antico della Biblioteca diocesana Biancheri, raccontato nell'ultimo numero del Settimanale Il Ponte. Colma fino all’inverosimile nei giorni scorsi l’aula magna dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino, all'evento introdotto da don Guido Benzi. Per nessun motivo al mondo sarebbero mancati familiari, amici, ex colleghi ed ex studenti. Cinzia Montevecchi, oltre che Prefetto della biblioteca diocesana, è stata un’educatrice molto nota e apprezzata in città. “Una persona appassionata di cultura”, ha sottolineato il vescovo Nicolò Anselmi. “Un’insegnante che ha preso sul serio la questione della povertà educativa e che ha finalizzato la sua operatività alla fede, al suo amore per la Chiesa"

In Biblioteca e Archivio Cinzia arrivò nel 2011 come volontaria, chiamata dall’allora Prefetto don Aldo Amati. “Si occupò di varie cose, ma lavorò principalmente alla sistemazione dell’inventario del Fondo antico. È la raccolta dei libri più antichi, le Cinquecentine, una serie piuttosto ricca di volumi a stampa del Cinquecento: testi di Petrarca, classici latini come Cicerone e Plutarco, opere a carattere teologico come i testi di san Girolamo e san Tommaso”, spiega Federica Giovannini, da quattordici anni bibliotecaria e archivista della Biblioteca diocesana, di cui don Benzi è Prefetto e la professoressa Paola Magnani direttrice.

Il Fondo conta circa 8.500 volumi, mentre la biblioteca nel complesso supera i 70mila. L’arrivo di Cinzia Montevecchi tra quegli scaffali ha fatto la differenza. “Ha creato l’inventario: fino ad allora non esisteva. Un lavoro scientifico a cui ha dedicato anni e che oggi ci permette di sapere che cosa e quanto c’è nel Fondo”.

Dopo il servizio come volontaria, nel 2016 è stata nominata prefetto della Biblioteca da monsignor Francesco Lambiasi, ruolo che ha ricoperto fino alla morte nel 2024. L’evento è stato impreziosito dalla lectio Custodia et Traditio: memoria di ieri e sfide del domani del prefetto della Biblioteca Vaticana, don Mauro Mantovani, e dalla presentazione del volume a cura di Federica Giovannini, Tra archivi e biblioteca (ilPonte Edizioni)

L'articolo completo su Il Ponte firmato da Filomena Armentano

Altre notizie
repertorio
Fermato dai carabinieri

Spaccio a Marina Centro: arrestato un 22enne con cocaina nei boxer
di Redazione
Nicola Marcello (FdI)
I commenti politici

Rimini FC. Marcello (FdI): "la liquidazione è un suicidio sportivo"
di Redazione
il parco Spina Verde di Miramare
investimento da 125 mila euro

Parco Spina Verde di Miramare, nuovo campo da basket e nuova illuminazione
di Redazione
Rimini-Torres
Calcio Serie C

Rimini-Torres di domenica non si giocherà
di Icaro Sport
la piscina comunale
riapertura lunedì 1 dicembre

Manutenzione straordinaria, nel week-end chiude la Piscina Comunale
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO