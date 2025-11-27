Fermato dai carabinieri
Spaccio a Marina Centro: arrestato un 22enne con cocaina nei boxer
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Gio 27 Nov 2025 13:53 ~ ultimo agg. 14:03
Un 22enne, di nazionalità albanese, è finito in manette per spaccio a Marina Centro di Rimini. Fermato dai carabinieri mentre era alla guida, ha ammesso di non avere con se la patente. Ad insospettire i militari è stato però il suo atteggiamento sfuggente. I successivi controlli hanno permesso infatti di scovare ben 48 dosi di cocaina in tre involucri di cellophane nascosti nei boxer del 22enne che è stato così arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. In mattinata il giudice lo ha condannato a 2 anni di reclusione e 6mila euro di multa, con sospensione condizionale.
