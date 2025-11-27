riapertura lunedì 1 dicembre
Manutenzione straordinaria, nel week-end chiude la Piscina Comunale
In foto: la piscina comunale
di Redazione
1 min
Gio 27 Nov 2025 12:33 ~ ultimo agg. 12:46
La Piscina Comunale sarà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire l'esecuzione di un intervento urgente di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento. Un intervento che si è reso necessario per evitare il rischio di compromissione del funzionamento delle caldaie e deve essere eseguito con tempestività.
I lavori avranno inizio nella mattinata di sabato 29 novembre 2025 e si concluderanno entro la serata di domenica 30 novembre 2025, per una durata complessiva stimata di due/tre giorni lavorativi. La programmazione nel fine settimana è stata concordata per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.
La riapertura al pubblico dell'impianto sportivo è prevista per lunedì 1° dicembre 2025 alle ore 15.00, con inizio delle attività in vasca dalle ore 15.20. Nella mattinata di lunedì verranno effettuate le verifiche del corretto funzionamento dell'impianto ripristinato e il ripristino della temperatura dell'acqua in vasca e negli spogliatoi.
Gli uffici comunali – Settore Sport – hanno provveduto a informare tempestivamente tutte le associazioni sportive interessate attraverso una comunicazione ufficiale.
Gli uffici comunali – Settore Sport – hanno provveduto a informare tempestivamente tutte le associazioni sportive interessate attraverso una comunicazione ufficiale.
Altre notizie
nel lato di via dell'usignolo
Sicurezza e viabilità: nuovi fittoni davanti alla scuola primaria Toti
di Redazione
crescita delle segnalazioni
Attacchi dei lupi, la lettera del sindaco di Rimini al presidente De Pascale
di Redazione
alle 21.10 su IcaroTV
"Io, Rimini...". Il libro su 70 anni di storia questa sera a IcaroTeche Talk
di Redazione
Pallamano Giovanile
Rinascita Pallamano Rimini: week end di riposo per le squadre U14 e U16
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini