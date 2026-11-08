Riapre il chiosco del Parco della Resistenza a Riccione

Definiti gli ultimi passaggi necessari e completate le procedure conseguenti all’aggiudicazione, il chiosco-bar del Parco della Resistenza di Riccione si prepara alla riapertura. Le serrande si rialzeranno ufficialmente domenica 15 novembre alle 10, giorno in cui prenderà il via la nuova gestione quinquennale. Nella stagione invernale, tra l’1 novembre e il 31 marzo, il chiosco garantirà l’accoglienza per almeno tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17 mentre nelle giornate di sabato e domenica l’attività sarà operativa per almeno sei ore quotidiane dalle 10 alle 17. Con l’inizio della primavera e per tutta l’estate, dall’1 aprile al 31 ottobre, il punto di ristoro potenzierà l’orario restando aperto tutti i giorni senza interruzioni per un minimo di otto ore giornaliere.

Il progetto d’insieme punta sulla qualità e su servizi a favore della collettività, trasformando il chiosco in un vero e proprio presidio per il decoro dell’intera area verde. Tra le funzioni affidate ai gestori è prevista la pulizia della zona circostante la struttura e la manutenzione ordinaria dei camminamenti attorno al laghetto. Trascorso il periodo di avviamento della struttura è inoltre prevista la promozione del benessere e dell’attività fisica attraverso l’implementazione dell’area fitness.

“Sappiamo quanto la città tenesse a questo punto di riferimento e quanto fosse attesa la riapertura, ma era doveroso mettere a punto ogni singolo aspetto per partire con presupposti chiari e regole certe – afferma l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli –. Riaprire un’attività in un luogo così strategico non significa soltanto rialzare una serranda, ma dare avvio a un percorso che richiede continuità e rispetto per gli spazi comuni. Da metà novembre parte una fase nuova e l’amministrazione comunale manterrà un’attenzione costante affinché questo spazio pubblico rimanga ordinato per tutti i cittadini”.