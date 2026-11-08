Restyling e sicurezza idraulica. Lavori da 2 milioni in via Ovidio a Igea

Partirà a breve un intervento da oltre due milioni di euro su via Ovidio a Bellaria Igea Marina. Lavori che, oltre valorizzare uno snodo chiave della fascia turistica di Igea, serviranno anche a contrastare allagamenti e fenomeni temporaleschi. A presentare il progetto il Vice Sindaco Francesco Grassi: “rappresenta una promessa fatta e mantenuta, doverosamente slittata di qualche tempo a beneficio dei residenti, per non sovrapporre i lavori a quelli che gli scorsi mesi hanno interessato il vicino lungomare.” In quasi 900 metri di viale sarà posato un manto in porfido di pregio che a lavoro completato sostituirà in toto betonelle e sampietrini. Inoltre, sarà allargata la sede delle alberature per garantire maggiore comfort alle essenze presenti, con annessa sostituzione di quelle giunte a fine ciclo di vita. Infine, le aiuole di dimensioni più ampie saranno ‘riquadrate’ e protette da cordolo rialzato.

I lavori avranno poi ripercussioni sul fronte idraulica, “migliorando di oltre sei volte la capienza idrica della strada e quindi la sua sicurezza.” Infatti, nell’intero tratto tra via Plauto a via Properzio - oltre 300 metri – verrà rifatta completamente la ‘fogna bianca’, con tubazioni nuove di diametro molto superiore rispetto a quelle attuali. “Questa scelta consentirà di aumentare esponenzialmente la laminazione dell’acqua, diminuendo molto il carico sui sottoservizi in caso di piogge abbondanti: una soluzione concreta che vuole fronteggiare il problema allagamenti in una delle zone di Bellaria Igea Marina in cui storicamente andiamo più in difficoltà.”

La parte del progetto che concerne la resilienza idraulica – concordata con Hera nella sua totalità - sarà completata dal rifacimento che interesserà anche la fognatura di via Properzio, nel tratto da via Ovidio a via Seneca.

Il quadro economico – programmato su più annualità - della rigenerazione urbana di via Ovidio quota complessivamente oltre 2 milioni di euro, di cui circa 1,2 milioni di euro per la prima tranche dell’intervento. Sul fronte delle tempistiche, “è in via di perfezionamento il progetto esecutivo, ultimato il quale verrà fissato il cronoprogramma del primo cantiere: con l’obiettivo di avviarlo entro fine anno.”

Vista l’importanza dell’intervento, la rigenerazione di via Ovidio sarà al centro di un incontro pubblico in programma martedì 24 novembre alle 18 al Centro Culturale Vittorio Belli.