Limbo: Marco Onofri e Daniele CUK Graziani, ospiti di “Dobbiamo parlare! 2.0”,

A Rimini nasce LIMBO, un nuovo spazio per la cultura, l';arte e gli incontri. Marco Onofri e Daniele CUK Graziani, ospiti di “Dobbiamo parlare! 2.0”, raccontano un progetto artistico che punta su condivisione, creatività e la riscoperta delle relazioni dal vivo.

Uno spazio che cambia volto, si trasforma e si mette a disposizione di idee, linguaggi e forme artistiche diverse. LIMBO, il luogo per eventi, fotografia e coworking nato a Rimini, è il protagonista della nuova

puntata di Dobbiamo parlare! 2.0, il videopodcast culturale a cura di Alexia Bianchi, che ha incontrato il suo ideatore Marco Onofri, in conversazione con l’amico e collaboratore Daniele “Cook” Graziani.

Con i suoi 380 metri quadrati, LIMBO nasce da un'idea di Marco Onofri, fotografo e direttore creativo con più di trent'anni di esperienza, e si propone come un luogo di condivisione che affianca allo studio

fotografico un ambiente aperto a professionisti, artisti e realtà del territorio e nazionali. Mostre, concerti acustici, workshop, presentazioni di libri, incontri di lavoro e appuntamenti dedicati alla creatività: la

vocazione dello spazio è quella di accogliere progetti differenti, senza una programmazione rigidamente legata a un solo genere o linguaggio. Al suo fianco, insieme a numerosi altri partner, c’è Daniele CUK

Graziani, musicista e videomaker, con una lunga esperienza nell'organizzazione di eventi e produzioni audiovisive. Un incontro professionale nato oltre dieci anni fa e diventato nel tempo una sintonia personale

e progettuale, dalla quale prende forma anche questa nuova avventura.

Al centro della conversazione, il valore degli spazi fisici dedicati agli eventi culturali ed artistici, in un'epoca in cui gran parte delle relazioni e delle esperienze si è trasferita sul digitale. Per Marco e Daniele

creare occasioni di incontro significa anche riportare le persone fuori dalle proprie case, offrendo loro la possibilità di ascoltare musica dal vivo, conoscere artisti, visitare mostre e condividere esperienze. Non solo

eventi per un pubblico numeroso, ma anche appuntamenti più intimi e raccolti, capaci di abbattere la distanza tra chi crea e chi partecipa. La cultura, spiegano i due ospiti, non può essere valutata soltanto in

termini economici: organizzare iniziative anche senza un immediato ritorno commerciale significa alimentare un circuito di energie, opportunità e relazioni che nel tempo può generare valore per l'intera

comunità.

Opera Unica, il progetto fotografico ideato da Marco Onofri dedicato ai ritratti in bianco e nero, è parte integrante di LIMBO: scatti essenziali, costruiti attraverso il gioco delle luci e soprattutto attraverso lo

sguardo, con l'obiettivo di restituire un'immagine autentica delle persone, nella quale tutti si possano riconoscere. Perché il ritratto non è semplicemente una fotografia, ma un incontro e un'esperienza che permette di superare l'imbarazzo e le pose costruite. LIMBO si prepara così a diventare un laboratorio in continua evoluzione, con mostre a rotazione, appuntamenti musicali, incontri e momenti di

approfondimento anche su temi come il diritto d'autore, il copyright e la privacy. Un luogo in cui la bellezza non è soltanto qualcosa da osservare, ma un'esperienza da costruire e condividere, tutti insieme.

Buon ascolto e buona visione!



La nuova puntata del video podcast è disponibile su:

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