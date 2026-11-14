Riaperto al traffico corso Fratelli Cervi a Riccione, fino a viale Ruffini

E’ stata riaperta completamente al traffico la viabilità su corso Fratelli Cervi a Riccione. In anticipo rispetto alla data inizialmente comunicata, i veicoli già da venerdì sono tornati a transitare regolarmente, oltre al primo tratto compreso tra viale Sciesa e viale Diaz, anche in quello successivo che arriva fino a viale Ruffini, abbracciando di fatto anche piazza Matteotti.

La riapertura anticipata di questo secondo segmento è stata resa possibile da un’accelerazione nella posa delle pavimentazioni in porfido. Resta confermata la sospensione dei lavori in concomitanza con le festività natalizie, per la precisione dall’8 dicembre al 6 gennaio, per agevolare il passeggio e lo shopping nel momento di massimo afflusso.

Il progetto di restyling, spiega l'amministrazione, ridisegna l’intero asse recuperando spazio calpestabile senza alterare la struttura storica del percorso. Lungo il corso principale di Riccione Paese hanno intanto già trovato dimora nei giorni scorsi i nuovi alberi di arancio amaro, scelti per garantire continuità al verde e un migliore comfort climatico. Il viale sarà poi arricchito da nuove sedute, portabiciclette e una riorganizzazione degli stalli per la sosta. L'obiettivo è di rendere la viabilità meno invasiva e valorizzare una delle aree pedonali e carrabili più frequentate, implementando anche le predisposizioni interrate per i servizi a supporto degli eventi cittadini.