Contratto collettivo scaduto, farmacisti in protesta in Piazza Tre Martiri

Contratto scaduto da oltre due anni e trattative a un punto morto: i lavoratori delle farmacie private, mobilitati da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, si sono ritrovati in piazza Tre Martiri per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo scaduto ormai dal 31 agosto 2024. Inoltre, un altro dei motivi di scontento è il mancato riconoscimento della professione farmaceutica dal punto di vista contrattuale, economico e organizzativo come professione sanitaria a tutti gli effetti.

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Al centro della protesta anche l'aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità professionali che secondo i sindacati, non trovano alcun riscontro nelle buste paga, situazione che si lega a doppio filo a un altro tema importante come quello del caro-vita. Non è la prima iniziativa in questo senso: hanno scioperato il 6 novembre 2025 e il 13 aprile 2026, con il corteo a Roma. Ma dopo quell’ultima occasione, denunciano i sindacati, Federfarma è rimasta in silenzio. Una situazione di stallo che spinge i lavoratori a chiedere risposte concrete per continuare a garantire quel presidio sanitario essenziale e quotidiano al servizio dei cittadini.