Allarmi bomba, circolare del Ministero: i messaggi seriali non sono attendibili

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inviato a prefetti e questori una circolare sulla gestione degli allarmi bomba e delle situazioni di mail bombing. Le minacce da messaggi seriali non vanno considerate come attendibili: secondo le disposizioni del Viminale, la minaccia non è da ritenersi attendibile se arriva con mail tutte uguali, a molti indirizzi diversi. "Salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione - anche mediante impianti di videosorveglianza - di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l'esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione". Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia il questore potrà disporre, secondo le circostanze, l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l'adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. E, "solo ove ritenuto necessario proporrà al prefetto l'evacuazione della struttura o sito interessato".

"L'obiettivo è favorire una gestione delle situazioni di allarme che consenta, ove le condizioni di sicurezza lo permettano, il mantenimento della regolarità delle attività e dei servizi - specifica la circolare - La gestione delle minacce seriali richiede particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione". La circolare spiega poi che le "segnalazioni di minaccia in questione non costituiscono attacchi informatici" e per questo "l'atto di indirizzo non riguarda in alcun modo gli eventi cyber e non interviene sulla disciplina e sulle relative procedure di prevenzione ed investigative". "La gestione degli incidenti di sicurezza informatica e le conseguenti attività di indagine e di resilienza restano affidate alle autorità e alle organizzazioni competenti (polizia postale e per la sicurezza cibernetica, ACN e DNAA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente".