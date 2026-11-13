Metromare verso la Fiera pronto nel 2029. Novità per le altre tratte

Evocata più volte nelle ultime settimane per il suo auspicato effetto nel “drenare” il traffico diretto in Fiera, la seconda tratta del Metromare (tra un intoppo e l’altro) sembra ormai pronta a passare alla fase dei cantieri veri e propri. Il progetto è in capo al Consorzio Integra, ditta seconda classificata nel bando di gara, a cui è stata affidata l’opera dopo la risoluzione contrattuale per inadempienza con la prima classificata.

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"Entro il mese di novembre ci consegneranno il progetto esecutivo - spiega ai microfoni di Icaro Tv l'amministratore unico di Patrimonio Mobilità Rimini Stefano Giannini - Progetto esecutivo che sarà a stralci. Ora partiamo dalla fiera e penso che tra fine febbraio e inizi di marzo inizieranno i cantieri. Secondo i termini contrattuali i lavori richiederanno 700 giorni, cioè poco meno di due anni. Io voglio essere ottimista: nel 2029 avremo l'opera fatta."

I lavori partiranno quindi dai 500 metri all’altezza del quartiere fieristico poi, passo passo, sarà presentato l’esecutivo per gli altri stralci fino ad arrivare ai 4,2 km complessivi della tratta fino alla stazione di Rimini. I primi di giugno è stata trasmessa la documentazione al ministero per il nullaosta che ancora non è arrivato e per questo una delegazione della proprietà si recherà direttamente a Roma per sollecitarne il rilascio formale.

I costi dell’opera (finanziata ora dal MIT dopo la perdita dei fondi PNRR a causa dell'inadempienza della prima ditta) sono lievitati dai 53 milioni di euro iniziali a circa 65 milioni per via di alcune variazioni progettuali, in particolare all’altezza del ponte Marecchia, e all’aumento dei costi dei materiali. In corso d’opera potrebbero però arrivare ulteriori ritocchi. "La ditta ovviamente lamenta costi ulteriori rispetto a quanto presentato nel contratto e se ci sono variazioni si applicheranno i nuovi prezziari, altrimenti si applicherà quanto stipulato" precisa Giannini. A carico del comune di Rimini, che attingerà da fondi nazionali, ci sono poi i 9 milioni per l'acquisto dei bus elettrici.

Intanto arrivano notizie anche sulle ulteriori tratte del Metromare: sul tavolo del ministero dallo scorso giugno ci sono infatti il prolungamento tra Riccione e Cattolica e quello tra la Fiera e Santarcangelo. "Sono in dirittura di arrivo per il finanziamento - rivela Giannini -. Io immagino che possano essere finanziate nel corso del 2027". "L'obiettivo - conclude - è permettere un collegamento da Cattolica alla Fiera di Rimini in una cinquantina di minuti".