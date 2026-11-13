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da lunedì 16

Sacrificio. Teologhe e docenti protagonisti di workshop all'ISSR Marvelli

In foto: L’istituto Marvelli sul colle di Covignano
L’istituto Marvelli sul colle di Covignano
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Redazione
   
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Al via lunedì 16 novembre il percorso promosso dall'ISSR “Alberto Marvelli” di Rimini e dal Coordinamento Teologhe Italiane (CTI). Quattro workshop interdisciplinari, in preparazione al convegno pubblico del 12 e 13 marzo 2027. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire l'impiego e i significati attribuiti al sacrificio nella riflessione teologica, mettendo in dialogo differenti prospettive disciplinari: dagli studi biblici alla filosofia, dalla teologia morale a quella sistematica e liturgica.

 

Ogni laboratorio sarà guidato da due o più docenti dell'ISSR e dalle teologhe del CTI, con l'intento di favorire una metodologia di ricerca transdisciplinare, capace di integrare competenze e sensibilità differenti e di fare spazio anche al contributo del pensiero delle donne. Un'occasione per interrogare la tradizione cristiana con strumenti interpretativi nuovi, valorizzando la pluralità degli approcci e promuovendo una riflessione teologica aperta al confronto e alla ricerca. Il primo appuntamento è in programma lunedì 16 novembre, dalle 18 alle 20, in presenza oppure online. I successivi workshop si terranno il 14 dicembre 2026, l'11 gennaio e l'8 febbraio 2027.

 

Il percorso coinvolgerà, per l'ISSR Marvelli, Davide Arcangeli, Vittorio Metalli, Marcello Zammarchi, Franco Mastrolonardo, Simona Mulazzani, Gabriele Raschi e Marco Casadei. Per il Coordinamento Teologhe Italiane parteciperanno Simona Segoloni Ruta, Emilia Palladino, Cristina Viganò, Maria Bianco ed Emanuela Buccioni. I quattro laboratori rappresentano una tappa di un progetto più ampio che culminerà il 12 e 13 marzo 2027 con un convegno pubblico, dedicato ad approfondire e condividere i temi e le prospettive di ricerca sviluppati durante il percorso.

Per gli studenti partecipanti è previsto il riconoscimento di 1,5 CFU. La partecipazione è gratuita per studenti e docenti dell'ISSR Marvelli e per le socie del Coordinamento Teologhe Italiane. Per gli esterni è previsto un contributo di 12 euro per un singolo workshop oppure di 40 euro per l'intero ciclo.

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