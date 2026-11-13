A Riccione per la riqualificazione del negozi bando da 100mila euro

Il Comune di Riccione ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto destinati alle micro, piccole e medie imprese insediate negli Hub urbani del territorio comunale: Riccione Paese, Abissinia, Ceccarini-Dante. L’iniziativa, finanziata grazie alle risorse ottenute dalla Regione Emilia-Romagna, mette sul piatto una dotazione complessiva di 100mila euro.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di sostenere la qualificazione e l’innovazione delle attività locali, migliorare l’attrattività degli spazi commerciali e favorire la riattivazione dei locali sfitti. Il bando si rivolge alle imprese in forma singola che dispongono di una sede operativa con vetrina all’interno dei tre Hub urbani riconosciuti. Le risorse saranno assegnate tramite una graduatoria unica.

Possono presentare domanda le attività di commercio al dettaglio in sede fissa (escluso l’ingrosso), i pubblici esercizi (inclusi quelli negli hotel, purché con autonoma autorizzazione/Scia), le imprese di artigianato di servizio alimentare e non alimentare con vendita diretta al pubblico e i servizi alla persona. Restano invece escluse dal beneficio categorie come compro oro, sale slot e scommesse, negozi di soli distributori automatici, negozi di articoli per soli adulti e tutte le attività prive di vetrina su strada. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento delle spese ammissibili (al netto di Iva), fino a un massimo di 5mila euro per impresa. Per accedere al bando è necessario presentare un progetto con un investimento minimo di almeno 3mila euro.



Le domande saranno da presentare entro domenica 31 gennaio 2027.