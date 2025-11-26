  
lettera del comitato

Residenti Rione Clodio: 5 mesi di pre esercizio per la ZTL. Basta rinvii

di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mer 26 Nov 2025 13:50 ~ ultimo agg. 14:24
Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Comitato residenti Rione Clodio, sul tema degli accessi in Ztl dopo lo spostamento dell'attivazione al 2026 (leggi la notizia). 

"Ancora nessun comunicato ufficiale del Comune mentre la stampa annuncia, citando indiscrezioni, che l’attivazione della Ztl centro storico è rimandata genericamente a dopo l'Epifania. L’autorizzazione del Ministero risale all’ ottobre 2023. Dopo oltre due anni siamo ancora in pre esercizio e non c’è una data certa di avvio. Questa gestione della Ztl da parte dell’Assessorato Mobilità non ha sicuramente brillato per efficienza né per trasparenza, con continui pretesti per rinviarne l’effettiva messa in funzione il più possibile. Ma l’ultimo pretesto di cui leggiamo va davvero al di là di ogni logica e ragionevole sostenibilità: poiché il numero degli accessi irregolari è lievitato dai 7.000 di fine agosto a 11.500 a novembre, secondo l’Assessorato Mobilità si rende necessario inviare ulteriori lettere di cortesia.

Ora - anche non soffermandoci sul fatto che non esiste in nessun’altra realtà italiana una durata tanto lunga di pre esercizio di una ZTL, solitamente compresa tra i 30 e i 60 giorni mentre, a fine novembre, qui siamo già a cinque mesi – va da sé che i numeri crescono perché continuano gli accessi di veicoli che, senza averne titolo, transitano contando sull’impunità, per cui ovviamente più si rinvia la fine del pre esercizio, più questo numero è destinato a crescere. Se a dicembre saranno 15.000 ci sarà una nuova proroga? È come un cane che si morde la coda. Viene allora da chiedersi quale è la ratio di un limite che ancora oggi non viene posto, finendo di fatto con l’avallare le infrazioni a discapito dell’osservanza delle regole e del diritto di chi le osserva e di chi ne subisce la trasgressione. Tanto più che i controlli della Polizia Locale ai varchi ad accesso limitato della Ztl del centro storico - che forse giova ricordare che telecamere attive o no, sono vietati a chi è sprovvisto di permesso - non sono certo aumentati.

Ci piacerebbe anche sapere il numero degli accessi irregolari sul varco in capo a Corso d'Augusto durante la notte da luglio ad oggi. Essendo la nostra Ztl di attraversamento, si scoprirebbe che la maggior parte delle violazioni riguarda proprio il nostro varco. L’unica certezza che abbiamo e che il Comune per le festività natalizie ci ha fatto come dono la prosecuzione del traffico notturno"

