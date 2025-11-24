Ztl centro storico: l'accensione slitta a gennaio

Per le nuove Ztl del centro storico di Rimini ci sarà ancora da attendere. Nessun annuncio ufficiale, ma pare ormai certo che il sistema di video controllo inizierà a sanzionare i trasgressori solo dopo le festività natalizie. La fase di pre-esercizio scattata il primo luglio terminerà quindi ad inizio 2026, dopo ben sei mesi, rispetto ai tre previsti. Inizialmente, l’accensione ufficiale era stata annunciata infatti per il primo ottobre (come riportato in una nota del comune dell'aprile scorso). La decisione di posticipare la data è probabilmente legata agli elevati numeri registrati in questo lungo periodo di prova: sarebbero infatti, come riporta il Corriere Romagna, oltre 11.500 i passaggi irregolari registrati (e non sanzionati in questa fase) e a tutti i potenziali trasgressori il comune sta inviando già da alcune settimane gli avvisi per controllare la propria posizione e segnalare eventuali variazioni, analoga strategia già adottata per l’attivazione della ZTL del Parco del Mare nord (anche se per un periodo di tempo più limitato). Tra Centro Storico e Borgo San Giuliano sono 13 i varchi presidiati dalle telecamere. Chi li attraverserà senza permesso, da gennaio, avrà una sanzione di 83 euro (58 in caso di pagamento entro i tre giorni).

Orari e i varchi del Centro Storico:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con Via Angherà funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII funzionamento 0.00-24.00

Corso d’Augusto prima di via Ducale funzionamento 20.30 - 7.30

Corso d’Augusto dopo intersezione con Via Ducale funzionamento 7.30-20.30

Via Castelfidardo funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa funzionamento 9.00-12.00

Via d’Azeglio intersezione con Via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Orari e i varchi del Borgo San Giuliano:

Via Marecchia intersezione Viale Matteotti funzionamento 0.00-24.00

Via Trai funzionamento 0.00-24.00

Viale Tiberio intersezione con Via San Giuliano, funzionamento 0.00-24.00