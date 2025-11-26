Rimini,50enne in stato di ebbrezza fermato in via Gambalunga

Nella serata di ieri, personale della Polizia Locale è intervenuto in via Gambalunga a seguito di una segnalazione per la presenza di due persone in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, che arrecavano disturbo.

Durante il controllo, una delle due persone (un uomo classe 1975) ha opposto resistenza agli agenti con una reazione scomposta e violenta, rendendo necessario il suo accompagnamento al Comando di via della Gazzella.

Il 50enne, che negli uffici della Polizia Locale ha continuato nella sua condotta violenta, è stato tratto in arresto per ‘resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale’. Questa mattina comparirà per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per la convalida dell'arresto.