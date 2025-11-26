CONDOTTA VIOLENTA SUGLI AGENTI
Rimini,50enne in stato di ebbrezza fermato in via Gambalunga
In foto: i controlli della Polizia Locale
di Redazione
1 min
Mer 26 Nov 2025 13:12 ~ ultimo agg. 13:16
Nella serata di ieri, personale della Polizia Locale è intervenuto in via Gambalunga a seguito di una segnalazione per la presenza di due persone in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, che arrecavano disturbo.
Durante il controllo, una delle due persone (un uomo classe 1975) ha opposto resistenza agli agenti con una reazione scomposta e violenta, rendendo necessario il suo accompagnamento al Comando di via della Gazzella.
Il 50enne, che negli uffici della Polizia Locale ha continuato nella sua condotta violenta, è stato tratto in arresto per ‘resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale’. Questa mattina comparirà per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per la convalida dell'arresto.
Altre notizie
il 27 novembre in cineteca
Amarcort Film Festival, Gérald Morin premiato a distanza nel nome di Fellini
di Redazione
AL "MARCO POLO" DI RIMINI
La Polizia Stradale incontra gli studenti per sensibilizzare sulla sicurezza
di Redazione
di Roberto Bonfantini
Meteo Rimini