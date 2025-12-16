  
dati 2024

Report Istat su incidenti stradali. Rimini più sicura nel confronto con il 2019

di Redazione   
Mar 16 Dic 2025 14:44
Nel 2024 in provincia di Rimini ci sono stati 1.598 incidenti, con 1.924 feriti e 16 vittime, con un tasso di mortalità  del 4,7%. Nel 2019 (anno di confronto) si erano registrati 1700 sinistri con 2150 feriti e 24 morti. Sono i dati che emergono dal rapporto Istat 2024 sull'incidentalità in Emilia Romagna e che mostra come nel territorio riminese ci sia stato un significativo decremento sia di collisioni che di morti.

In regione, lo scorso anno, si sono verificati 16.758 incidenti con 21.632 feriti. Rispetto al 2023 il numero delle collisioni è stabile (-0,3%), così come i feriti (-0,9%), mentre le vittime diminuiscono del 2,2%, un calo più alto alla media nazionale (-0,3%). Ma i dati regionali sono divisi a metà: il calo più significativo si registra a Bologna, dove i morti sono passati da 77 a 48 (-29 vittime, pari a -37,6%), il miglior risultato tra tutte le province italiane. In controtendenza invece la Romagna, tranne Rimini: Ravenna, passa da 28 a 38 morti (+10), Forlì-Cesena da 19 a 30 (+11)

