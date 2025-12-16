Ponte sul Rio Marano, pronto per la primavera. Stop al traffico per due giorni

Prosegue il viaggio tra i cantieri di Riccione. Oggi è toccato al ponte sul Rio Marano dove l'intervento entrerà nel vivo all'inizio del prossimo anno.

Un investimento da 2,5 milioni di euro per dare a Riccione, entro la primavera 2026, un nuovo ponte sul Rio Marano di viale Gabriele D’Annunzio. Nel 2024 le indagini diagnostiche sull’attuale ponte avevano infatti messo in luce la necessità di un intervento radicale e l'amministrazione ha deciso quindi di demolirlo per realizzarne uno nuovo. Attualmente sono già in corso i lavori di spostamento dei sottoservizi. La nuova opera restituirà alla città un attraversamento moderno, stabile e armonizzato con il contesto urbano e paesaggistico ma anche con maggiore efficienza idraulica, resistenza e funzionalità. La fase operativa entrerà nel vivo a gennaio 2026 e il collegamento sarà riaperto in tempo per la nuova stagione. Per consentire l’esecuzione dei sondaggi propedeutici ai lavori, il 17 e il 18 dicembre la circolazione sarà interdetta ai veicoli nelle ore diurne.

La viabilità alternativa, per i veicoli leggeri, prevede che chi proviene da Rimini venga deviato su via Rucellai, mentre chi proviene da Riccione dovrà transitare attraverso viale Tassoni per il sottopasso di viale La Spezia.

Per i mezzi pesanti, i percorsi alternativi saranno i seguenti: chi proviene da Rimini dovrà utilizzare viale Angeloni, mentre chi arriva da Cattolica sarà indirizzato su viale Verdi.

“Il ponte sul Rio Marano è una delle infrastrutture più delicate del nostro territorio - afferma la sindaca Daniela Angelini - La sua sostituzione non rappresenta soltanto un intervento tecnico, ma un passo fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e per il futuro della mobilità riccionese. Il nuovo ponte offrirà una maggiore capacità idraulica, sarà più resistente, più funzionale e più bello. Questa amministrazione sta lavorando per consegnare ai cittadini opere che durino nel tempo e che rispettino gli standard più elevati di sicurezza".

L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola sottolinea a sua volta l’importanza delle scelte progettuali compiute: “Le verifiche avviate nel 2024 hanno confermato che la ricostruzione integrale era l’unica scelta possibile. La campata unica garantisce un miglioramento decisivo del deflusso del Marano e riduce in modo significativo il rischio di criticità idrauliche. Abbiamo scelto una soluzione moderna, sostenibile e perfettamente integrata nel contesto, che restituisce valore a un’area di confine molto frequentata da residenti e turisti. Il nostro impegno è rispettare i tempi e realizzare un’infrastruttura sicura e duratura”.