Il rifornimento in centro. Arrestato 62enne che vendeva marijuana in un camper

Gli agenti in borghese della Polizia Locale di Rimini hanno scoperto un'attività di spaccio in una zona centrale della città, l'uomo che faceva la spola dal suo camper alla propria abitazione, nascondeva la droga in casa, confezionata in barattoli di vetro e sottovuoto. Sequestrati 82 grammi di marijuana.

Nella serata di ieri gli agenti in borghese della squadra giudiziaria hanno arrestato un 62enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini residenti del centro, che avevano notato un via vai sospetto di persone che entravano in un camper parcheggiato in zona.

Dopo diversi servizi di pedinamento e controllo espletati la scorsa settimana, gli agenti hanno monitorato l'abitazione dell'uomo e il camper dove riceveva queste brevi visite. Ieri sera, con autorizzazione del Pubblico Ministero, è scattata la perquisizione sia del camper che dell'abitazione situata poco distante dal parcheggio. L'uomo (classe 1963) ha inizialmente consegnato spontaneamente un piccolo quantitativo di marijuana, ma la successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di altra sostanza stupefacente nascosta in parte nella camera da letto e in parte in un ripostiglio, conservata in contenitori di vetro e sottovuoto, insieme a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

In totale sono stati sequestrati 82 grammi di marijuana. Il 62enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio (ai sensi dell'art 73 del DPR 309/90) e posto agli arresti domiciliari. Questa mattina il Giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. Richiesti i termini a difesa, il processo è stato rinviato a febbraio.