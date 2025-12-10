  
Indietro
menu
menu

forte "fidelizzazione"

Report Agenas: il 91% dei riminesi si cura negli ospedali locali

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 10 Dic 2025 13:36 ~ ultimo agg. 13:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Il Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, oltre a confermare l'alto livello di assistenza degli ospedali romagnoli (vedi notizia) mette in evidenza un altro importante aspetto: dove si curano i residenti. Nel 2024, il 90,6% dei 164.000 ricoveri che hanno riguardato i residenti dell’area romagnola è avvenuto all’interno delle strutture pubbliche (75,7%) e private (14,8%) dell’Ausl Romagna. Solo il 9,4% dei ricoveri è stato effettuato fuori dall’Azienda, presso altre strutture regionali o di altre regioni. In pratica, circa il 91% dei residenti ha scelto gli ospedali del territorio. Valori che sono superiori alla media regionale, comunque molto elevata (84,5%). Guardando ai residenti nel distretto di Rimini, la percentuale di chi ha scelto di affidarsi alle strutture dell’Ausl Romagna è del 91,4%, tra le più alte della Romagna.
 
"Oggi quindi più di nove residenti su 10 sceglie di restare a Rimini e in Romagna per le cure ospedaliere - commenta l'assessore alle politiche per la salute del Comune di Rimini Kristian Gianfreda -. Una ‘fidelizzazione’ che esprime un’elevata fiducia e di un’altrettanta soddisfazione da parte dei pazienti, soprattutto ripensando a come, fino a non molti anni fa, la tendenza al ‘nomadismo sanitario’ fosse decisamente più accentuata, scendendo di non pochi punti percentuali
Abbiamo investito sull’azienda Romagna e dobbiamo continuare a farlo, parallelamente potenziamento dei servizi sociosanitari di prossimità, per le potenzialità che l’Azienda ha dimostrato di avere e per l’eccellenza che questa rete dimostra di saper offrire.
 
Per Gianfreda merito di questo percorso è anche l'aver creduto nell'Ausl Romagna: "Proprio la scelta di unire gli sforzi in una Azienda unitaria ha consentito alla Romagna di reggere meglio che tantissimi altri territori le sfide e le difficoltà di una sanità che è diventata problema primario nazionale. È chiaro quindi che i risultati raggiunti non possano sfociare nel trionfalismo. Adesso ci attende una nuova fase e per questo serve tutta l’attenzione della politica, per garantire l’equità e per migliorare ancora l’accesso ai servizi in un territorio così complesso, vasto ed eterogeneo, messo di fronte ai serissimi problemi economici, finanziari e organizzativi della sanità italiana".
Altre notizie
orologi militari
Materiali che non fingono

Resistenza, leggibilità, carattere: il fascino degli orologi militari
Contenuto Sponsorizzato
la stazione di Viserba
incontro con i cittadini

Piazza stazione di Viserba. Lavori al via in primavera
di Redazione
@newsrimini
Rimini e Riccione

Smog sopra i limiti. Scattano le misure emergenziali previste dalla regione
di Redazione
La locandina della partita
Giovedì 11 dicembre

Rinascita Pallamano Rimini: l'Under 14 alla "Fermi" contro Imola
di Icaro Sport
Lino Vici
Il ricordo di chi resta

Una serata in memoria di Lino Vici
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO