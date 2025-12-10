L' UNESCO premia la Cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale

La cucina italiana è patrimonio culturale immateriale UNESCO. E la FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini esprime grande soddisfazione per il riconoscimento, un traguardo storico, sancito all’unanimità dal Comitato intergovernativo riunito a New Delhi, che conferma come l’Italia sia riuscita a portare sul palcoscenico mondiale i valori fondanti della propria cultura gastronomica. La cucina italiana è la prima al mondo a ottenere questo titolo per il suo significato culturale e sociale: il valore del cucinare, della convivialità, dell’identità collettiva. È il riconoscimento di una tradizione che unisce generazioni, territori e comunità, assumendo il ruolo di modello universale di qualità, consapevolezza e stile di vita. La candidatura, sostenuta e promossa da FIPE-Confcommercio, è frutto di un

grande lavoro congiunto tra istituzioni (MASAF, Ministero della Cultura, Ministero degli Affari Esteri, ANCI e molti altri) insieme al mondo associativo, ai cittadini e agli imprenditori del settore. “Il riconoscimento UNESCO è un risultato straordinario e motivo di orgoglio anche per tutta la nostra provincia - dichiara Denis Preite, presidente FIPE-Confcommercio Rimini -. La cucina italiana, con le sue infinite varianti locali, è un patrimonio di valori, tradizioni e competenze che definisce il nostro modo di vivere e di accogliere. Per tutta la nostra provincia, l’enogastronomia è da sempre un pilastro dell’offerta turistica: non c’è esperienza di vacanza che non passi attraverso il cibo, la sua storia, i suoi sapori. Questo riconoscimento rafforza ciò in cui crediamo da anni: la ristorazione è parte essenziale della nostra identità di destinazione”.



