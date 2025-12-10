Con 'Sguilla' a Rimini sono due le piste per pattinare sul ghiaccio a Natale

Rimini quest’anno propone due piste di pattinaggio sul ghiaccio.

In Piazzale Boscovich la pista di pattinaggio del Rimini Ice Village accoglie i visitatori in un’area che comprende il mercatino natalizio con le tradizionali casette in legno, gli spettacoli dell’Happy Circus sotto il tendone e il Presepe di Sabbia, un percorso artistico di oltre 700 metri quadrati affacciato sul mare. La pista, interamente coperta, sarà aperta fino al domenica 11 gennaio: nei giorni feriali (fuori periodo natalizio) dalle 14:30 alle 23:00, nei festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 23:00.

La seconda pista è La Sguilla, allestita sulla spiaggia di Viserbella, presso il bagno 53 La Buratella, accanto al Tendone delle feste. Affacciata direttamente sul mare, mette a disposizione dei bambini alle prime armi i “pinguini” come supporto. La Sguilla è aperta ogni giorno fino al 6 gennaio 2026 con orari prolungati nelle giornate festive.