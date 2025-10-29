  
tragedia a bellaria

Caduta fatale in moto, 18enne morto sul colpo

In foto: la moto su cui viaggiava la vittima
la moto su cui viaggiava la vittima
di Lamberto Abbati   
Mer 29 Ott 2025 16:26 ~ ultimo agg. 18:12
Tragedia nel pomeriggio di oggi (mercoledì) a Bellaria Igea Marina, dove un 18enne, Evan Oscar Delogu, ha perso la vita dopo essere caduto in moto. Si tratta di un incidente che non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi. Teatro del sinistro mortale via Vittor Pisani.

Stando ad una prima ricostruzione, intorno alle 15.40, il giovane, figlio di Walter Delogu e fratellastro della showgirl Andrea Delogu, avrebbe perso il controllo della sua moto Benelli 750, in un tratto rettilineo, andando ad impattare contro un primo palo della luce e poi carambolando contro un secondo sempre a lato della carreggiata. Inutili purtroppo i soccorsi. Il 18enne, che indossava regolarmente il casco, è deceduto sul colpo in seguito al violento impatto. Sul posto presente la polizia Locale di Bellaria Igea Marina per eseguire gli accertamenti del caso e ricostruire nel dettaglio la dinamica, oltre ai sanitari del 118 che hanno tentato di soccorrerlo. La strada è stata chiusa al traffico. Il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha disposto il sequestro del mezzo. La salma è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

Appresa la notizia il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia".

 

