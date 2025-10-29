  
interventi per 225mila euro

Riqualificazione stazione di Viserba e via Dogana, via libera alla progettazione

In foto: la stazione di Viserba (Maps)
la stazione di Viserba (Maps)
di Redazione   
Mer 29 Ott 2025 13:58 ~ ultimo agg. 18:10
La Giunta comunale di Rimini ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l'intervento di riqualificazione urbana che interesserà l'area di ingresso della Stazione ferroviaria di Viserba su via Curiel e l'intera via Dogana, al confine con San Marino. Il progetto, del valore complessivo di 225mila euro.
L'intervento si articola su due fronti principali. Per quanto riguarda l'area antistante la Stazione di Viserba, si prevede la riqualificazione completa di circa 550 metri quadrati attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione architettonica, la sistemazione delle aree verdi e degli arredi urbani, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche per garantire piena accessibilità a tutti gli utenti.
Su via Dogana, invece, è programmata una manutenzione straordinaria del manto stradale per un'estensione di circa 420 metri lineari, pari a 2.100 metri quadrati. L'intervento prevede anche la creazione di un percorso pedonale protetto da dissuasori, che consentirà ai pedoni di percorrere la via in totale sicurezza. Per rendere possibile questa nuova configurazione, via Dogana sarà impostata a senso unico di marcia.
Tutti gli interventi rispetteranno le normative vigenti in materia di costruzione stradale, il Codice della Strada e la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. I materiali utilizzati garantiranno durabilità e compatibilità con l'uso sia pedonale che carrabile. L'importo complessivo stanziato ammonta a 225mila euro. Nelle prossime fasi si procederà alla progettazione esecutiva degli interventi approvati.
