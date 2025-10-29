  
temperature sopra la media

Pioggia in arrivo sul riminese, intanto ottobre resta mite

In foto: repertorio (@newsrimini)
repertorio (@newsrimini)
di Redazione   
Mer 29 Ott 2025 14:13 ~ ultimo agg. 18:26
Pioggia in arrivo giovedì sulla provincia di Rimini che però non rientra nell'allerta gialla per precipitazioni emanata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, ma è interessata sulle alture dall'allerta per vento. Nella giornata di giovedì 30 ottobre sono previste precipitazioni intense, localmente a carattere di rovescio con quantitativi puntualmente elevati, più probabili sulle aree montane dell’Appennino centro-occidentale. Le temperature massime, che anche oggi nel riminese hanno superato i venti gradi, resteranno anche nei prossimi giorni sopra le medie stagionali. 

Le previsioni di Arpae.

Meteo Rimini
