Pioggia in arrivo sul riminese, intanto ottobre resta mite

Pioggia in arrivo giovedì sulla provincia di Rimini che però non rientra nell'allerta gialla per precipitazioni emanata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, ma è interessata sulle alture dall'allerta per vento. Nella giornata di giovedì 30 ottobre sono previste precipitazioni intense, localmente a carattere di rovescio con quantitativi puntualmente elevati, più probabili sulle aree montane dell’Appennino centro-occidentale. Le temperature massime, che anche oggi nel riminese hanno superato i venti gradi, resteranno anche nei prossimi giorni sopra le medie stagionali.

Le previsioni di Arpae.