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lettera al sindaco

Rally a San Leo. Capitale Naturale: evento contrario alla natura del borgo

In foto: San Leo
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Redazione
   
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Ha deciso di scrivere al sindaco dopo che la città ha ospitato Halloween Ronde, un rally organizzato dalla scuderia San Marino per le vie del borgo dell'alta Valmarecchia. Riccardo Santolini, docente all'Università degli studi di Urbino Carlo Bo e membro del Comitato nazionale per il Capitale Naturale, nella missiva indirizzata a Leonardo Bindi ha espresso la sua contrarietà alla scelta di ospitare l'evento. Le ragioni sono date dalla storia di San Leo,  patrimonio Unesco, Bandiera Arancione del Touring club e comune dei Borghi più belli d'Italia, ma anche alla sua vocazione e al suo essere  luogo protetto e tutelato dalla Soprintendenza (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con vincoli storici, architettonici e paesaggistici.

"Il rumore, l'inquinamento acustico e visivo e la logistica di una gara automobilistica - scrive Santolini - alterano radicalmente questa atmosfera. Da sempre San Leo ha investito in quella direzione. Il pubblico attratto da un rally ha target ed esigenze diversi rispetto al turismo culturale e sostenibile, creando un potenziale conflitto con i visitatori venuti a scoprire il patrimonio storico, tanto che ieri ben 5 gruppi di escursionisti e
pellegrini della via di Francesco hanno rinunciato alla permanenza o alla salita in città e parlo di almeno 150 persone che avrebbero potuto godere del bene comune e della vocazione del territorio portando economia al paese.

E in modo provocatorio aggiunge: "decidiamo che la politica è quella di sfruttare il bene comune, che gli interessi durevoli non sono quelli della comunità ma altri e allora ci sta il rally a San Leo, ci sta il concerto rock nella basilica di San Pietro, la gara di motocross nella riserva integrale di Sasso Fratino. San Leo non ha bisogno di eventi estranei alla sua anima per esistere, ma di amministratori che sappiano difendere e seriamente valorizzare quel "capitale territoriale" che la storia e la natura ci hanno affidato come prestito delle generazioni future"

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