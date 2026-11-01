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all'ex astoria

Opera collettiva durante il concerto di Vasco. Donata al Palloncino Rosso

In foto: la consegna della tela
la consegna della tela
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Redazione
   
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Una tela, creata con la partecipazione del pubblico durante la tappa di Rimini del Vasco Live 2026 e autografata da Vasco Rossi e don Luigi Ciotti, è stata donata all’associazione Il Palloncino Rosso all’Ex Cinema Astoria. L'opera d’arte collettiva è stata realizzata nell'ambito di un progetto Coop Alleanza 3.0 durante le tappe del Tour del cantautore bolognese, con la collaborazione di Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie. Alla consegna hanno partecipato Sara Bianchi, presidente di zona Soci Rimini di Coop Alleanza 3.0, Elisa Giagnolini, referente dell’associazione Il Palloncino Rosso, e Arianna D'Angelo, referente di Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie.

Sulla tela i fan di Vasco hanno lasciato un segno e un messaggio sul tessuto, dando corpo a un’iniziativa che ha unito l’esperienza dello spettacolo a un gesto condiviso di partecipazione e responsabilità sociale. La tela rimarrà a Rimini come testimonianza permanente di impegno civile e vicinanza alle comunità locali.

Il presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Trombone, ha dichiarato: "La consegna di queste opere chiude il cerchio di un’iniziativa che ci ha visti collaborare con Libera, assieme alla quale abbiamo individuato le realtà destinate a ricevere le tele create durante i concerti di Vasco. All’artista e all’associazione vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per averci consentito di essere parte di un’iniziativa che rimarrà sul territorio e lascerà una testimonianza concreta di due valori, partecipazione e legalità, che guidano tutto il nostro operato".

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