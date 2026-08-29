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A Novafeltria

Entra nel garage per rubare arnesi da lavoro. Colto sul fatto e arrestato

In foto: i carabinieri di Novafeltria
i carabinieri di Novafeltria
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Redazione
   
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E' entrato in mattinata nel garage di una abitazione a Novafeltria per rubare arnesi e materiale elettrico ma la pronta segnalazione del padrone di casa ha permesso ai carabinieri di coglierlo sul fatto. Arrivati sul posto i militari hanno sorpreso infatti il colpevole, un 31enne straniero, mentre faceva man bassa degli oggetti riposti nel garage. Addosso aveva un arnese da scasso e un coltello a serramanico. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. L’arrestato è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. 

L’Arma dei Carabinieri sottolinea come il positivo esito dell’operazione sia stato reso possibile dalla prontezza della segnalazione. In situazioni di potenziale pericolo o di fronte a movimenti e rumori sospetti, chiamare immediatamente le Forze dell’Ordine è il fattore determinante per sventare i reati e assicurare i responsabili alla giustizia. Si invitano tutti i cittadini a non esitare e a segnalare senza indugio qualsiasi anomalia o situazione d’emergenza al 112: pochi secondi possono fare la differenza tra un reato consumato e una rapida risoluzione da parte delle Forze dell’Ordine.

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