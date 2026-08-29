Arrestato l'incubo delle farmacie della Marecchiese: è un operaio 50enne

Aveva già colpito in un paio di farmacie in zona Marecchiese ma la terza gli è stata fatale. Ad essere arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile di Rimini è stato un 50enne italiano, operaio con vecchi precedenti di polizia. L'uomo ormai da qualche giorno era finito nel mirino degli agenti dopo le rapine a mano armata avvenute il 24 e 26 agosto in due farmacie della stessa zona. In quelle occasioni il 50enne era stato visto da testimoni e vittime a bordo di un Suv nei pressi degli esercizi presi di mira. Ricostruzione confermata anche dall'analisi delle immagini ricavate dai sistemi di video sorveglianza e dai riscontri ottenuti dal Targa System. Così quando il 50enne nel pomeriggio di venerdì ha tentato il nuovo colpo ha trovato gli investigatori ad attenderlo. Nonostante il tentativo di fuggire in auto e la strenua resistenza al controllo, l'uomo è stato bloccato dagli operatori della Squadra Mobile e arrestato in flagranza anche per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel veicolo è stata trovata una pistola giocattolo di colore nero, priva di tappo rosso e in tutto simile ad un'arma semiautomatica. Nell'auto c'era anche parte dell’abbigliamento utilizzato durante le rapine. Il 50enne è stato condotto nella casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.