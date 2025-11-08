Festa del patrono San Martino a Riccione, gli eventi e le celebrazioni

Martedì 11 novembre Riccione celebra San Martino, patrono della città. I festeggiamenti prenderanno il via oggi, sabato 8 novembre con l’apertura dello stand gastronomico allestito nella tensostruttura di viale Minghetti, di fianco alla chiesa di San Martino, dove sarà possibile gustare cassoni, piade, pizza e patatine. Nel pomeriggio è prevista la tradizionale vendita di dolci seguita, alle ore 18.00, dalla celebrazione della Santa Messa. La serata proseguirà con una cena a base di strozzapreti con salsiccia e funghi, accompagnata dalla musica di Lisa Bretani. Non mancherà la consueta lotteria, i cui premi potranno essere ritirati esclusivamente in presenza.

La festa continuerà domenica 9 novembre, giornata dedicata alla famiglia e alla comunità. Dalle ore 8:30 sarà possibile acquistare dolci in occasione di tutte le messe. Alle ore 10:30 verrà celebrata la Santa Messa con la benedizione delle coppie che festeggiano il loro anniversario di matrimonio, un momento particolarmente significativo per la vita parrocchiale. Seguirà, alle ore 12:00 un pranzo aperto a tutti (al costo di 20 euro a persona), occasione conviviale per ritrovarsi e condividere un momento di fraternità. Nel pomeriggio riaprirà lo stand gastronomico e, in serata, la festa sarà animata dalla musica di Chiara Fabbri, con la prosecuzione della lotteria.

Il culmine delle celebrazioni sarà martedì 11 novembre, giorno dedicato a San Martino, patrono della Città di Riccione. Alle ore 18:00 si terrà la celebrazione della Santa Messa solenne, presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi e concelebrata dai parroci di Riccione, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Anche in questa occasione sarà possibile partecipare alla lotteria conclusiva, con i premi ritirabili in presenza.

L'amministrazione comunale di Riccione informa inoltre che, in occasione della festività del santo patrono, gli uffici comunali e i servizi educativi (scuole materne e asili nido) saranno chiusi al pubblico nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 novembre 2025. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, così come individuati dalla Legge n. 146/1990, modificata e integrata dalla Legge 83/2000. La Polizia locale rimarrà operativa sul territorio. Gli uffici comunali riprenderanno il normale orario di ricevimento mercoledì 12 novembre 2025.