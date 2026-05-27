Vasco Rossi al Romeo Neri. Il piano accessi, viabilità e presidio aggiornato

A Rimini si avvicina il doppio appuntamento con Vasco Rossi: lo stadio Romeo Neri si prepara a quello che è un rito collettivo con il soundcheck del 29 maggio dedicato ai soli Fan club e la data zero del tour di Vasco di sabato 30. Con apertura dei cancelli alle 15 e inizio del concerto alle 20.45. E il rocker scrive sui social: "Quel brivido da conto alla rovescia è inconfondibile - scrive - il countdown per la data zero e l'abbraccio in anteprima con il Fanclub sono i momenti in cui l'adrenalina sale alle stelle. Con un maggio così infuocato e le prove a pieno ritmo, il palco sarà bollente". Fuori dal Neri sono sempre di più i fan accampati con le loro tende, un popolo che si allarga di ora in ora. E intanto prosegue il lavoro dell'imponente macchina organizzativa, all'opera da mesi per garantire le migliori condizioni di sicurezza e ordine pubblico. Saranno circa 210 gli agenti della Polizia locale impegnati su più turni, a cui si aggiungono le Forze dell'ordine, otto i parcheggi straordinari a cui si aggiunge anche il parcheggio Settebello. Metromare e Tpl saranno potenziati nelle corse. Il Comune ha definito un piano di viabilità, con una serie di modifiche per ridurre il più possibile i disagi.

Le modalità:

Al seguente link si può trovare una mappa interattiva dove si illustrano le varie fasi della viabilità: https://www.google.com/maps/d/ edit?mid= 1xdTgMdzXsqrvAWo5pA6hHY4V0Qza7 wQ&usp=sharing

Ecco il piano della viabilità nei dettagli

Le limitazioni alla circolazione, nell’area come sotto delimitata, avranno validità:

- dalle ore 09,00 di venerdì 29 maggio alle ore 03,00 di sabato 30 maggio;

- dalle ore 09,00 di sabato 30 maggio alle ore 03,00 di domenica 31 maggio.

La circolazione dei veicoli, auto e moto (eccetto autorizzati, residenti e aventi titolo) sarà interdetta all’interno dell’area ricompresa tra via:

Tripoli (percorribile), via Ugo Bassi (percorribile), via G.M. Giuliani (percorribile), via Annibale Fada (percorribile), via C.A. Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti).

I velocipedi e i monopattini, potranno accedere all’area come sopra delimitata per sostare (ad eccezione delle aree più vicine allo stadio) ma non potranno in ogni caso circolare all’interno di ciascuna area. All’interno del perimetro come sopra individuato, è stata istituita un’AREA BLU, nella quale il transito e la sosta (divieto di sosta con rimozione) saranno vietate (anche per velocipedi e monopattini) dalle ore 23,59 del 28 maggio alle ore 6,00 del 31 maggio.

Le strade ricomprese nell’AREA BLU sono:

- Via Sonnino, su ambo i lati, intera Via;

- Mamiani, su ambo i lati, intera Via;

- IX Febbraio, su ambo i lati, intera Via;

- Machiavelli, su ambo i lati, intera Via;

- S. Pellico, su ambo i lati, intera Via;

- P.le del Popolo, su ambo i lati, intero piazzale;

- A. da Brescia, su ambo i lati, intera Via, compreso il tratto da Via Masaniello alla Via Sartoni;

- Sartoni, su ambo i lati, intera Via;

- Gioberti, su ambo i lati, intera Via;

- Lagomaggio, su ambo i lati, nel tratto da Via Crispi a Via Pascoli.

-Balilla, intera via;

- Sartoni, nel tratto da Via Balilla a Via A. da Brescia;

- Maroncelli, intera via;

-Bacelli, intera via;

- Gioberti, nel tratto dalla Via Balilla alla Via Pascoli;

- Finali, intera via;

- Guicciardini, intera via;

è stata istituita come AREA BLU anche il seguente tratto di strada:

Via Flaminia da via Pascoli a Via Tripoli, e via Circonvallazione Meridionale da via della Fiera a via Flaminia

- dalle ore 09,00 di venerdì 29 maggio alle ore 03,00 di sabato 30 maggio;

- dalle ore 09,00 di sabato 30 maggio alle ore 03,00 di domenica 31 maggio,

dove comunque sarà garantito il passaggio del trasporto pubblico locale negli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

Inoltre, dalle ore 09,00 di venerdì 29 maggio alle ore 03,00 di sabato 30 maggio;

dalle ore 09,00 di sabato 30 maggio alle ore 03,00 di domenica 31 maggio è istituito il divieto di sosta-zona rimozione (anche per velocipedi e monopattini) nelle seguenti strade:

- via Francesco Crispi da via Luzzati a Via Flaminia;

- S. Pellico, nel tratto dalle Vie Machiavelli/Guicciardini alla Via Tripoli;

- Lagomaggio, nel tratto dalla Via Crispi alla Via Tripoli; e dalla Via IX Febbraio alla Via

Guicciardini;

Consigli:

Sono tutti invitati ad osservare con particolare scrupolo la segnaletica stradale, anche temporanea, per evitare di incorrere nelle violazioni al Codice della Strada nonché per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, sia per i residenti sia per i partecipanti. Si comunica altresì che Autostrade per l'Italia effettuerà dei restringimenti di carreggiata nelle corsie di ingresso e di uscita del casello “Rimini Nord”.

29 e 30 maggio 2026, i servizi del trasporto pubblico locale

In occasione del concerto di Vasco, nei giorni del 29 e 30 maggio, il trasporto pubblico locale verrà potenziato.

Per chi proviene dalla zona nord – Linea 4

LINEA 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini -fermata stazione FS-) ultima corsa da Rimini ore 1.50, frequenza ogni 30 minuti circa

Per chi proviene dalla zona sud – Linea 11

LINEA 11 (Rimini – Riccione) servizio fino alle 2.00 con corse ogni 15 minuti circa

METROMARE

Il servizio METROMARE (Rimini – Riccione) sarà prolungato: servizio fino alle 3.00 corse ogni 30’ (ultima corsa da RN FS 3.00)

Le persone che alloggiano negli alberghi sono invitate a non usare la propria autovettura, ma a raggiungere lo stadio a piedi, tramite le biciclette e i monopattini in sharing e i mezzi pubblici del Metromare e dei bus di linea.

Informazioni utili per il concerto

Orari

15:00: Apertura porte generali



20:45: Inizio concerto

Gli orari potrebbero subire leggere variazioni per motivi tecnico-organizzativi.

Il consiglio degli organizzatori è di arrivare con sufficiente anticipo allo Stadio in modo da svolgere per tempo tutti i processi di sicurezza e controllo biglietto.

L'ingresso per il Fan Club sarà anticipato rispetto all'apertura cancelli generale.

Ingressi e biglietteria

MAPPA

Clicca qui per visualizzare la mappa a tutto schermo : download (1920×1080)

BIGLIETTERIA – Palazzetto dello Sport (via Flaminia)

VARCO 1

Gate T/R – Prato

VARCO 3

Gate V – Curva Sud

Gate A – Tribuna Est / Centrale / Centralissima

Gate Z – Tribuna Ovest / Centrale

VARCO 5

Gate B – Persone con disabilità

VARCO 7

Gate E/G – Prato Gold

Gate L – Distinti Numerati

Gate N – Tribuna Non Numerata

Controlla il settore indicato sul tuo biglietto e raggiungi il varco corrispondente. Ogni settore ha un ingresso dedicato.

Parcheggi acquistabili online

In vista del grande afflusso di pubblico, il Comune di Rimini mette a disposizione un sistema di parcheggi prenotabili online per le giornate del 29 e 30 maggio. I posti auto possono essere acquistati attraverso il portale eventi di MooneyGo ( https://www.mooneygo.it/ acquista-parcheggio/it/ ) e tramite l’app di EasyPark. Non sarà possibile acquistare i biglietti in loco.

Il costo della sosta è di 5 euro per le auto e 15 euro per i camper, questi ultimi ammessi esclusivamente nel parcheggio Fantoni. I parcheggi non sono custoditi e saranno aperti solo nei giorni degli eventi. Tutte le auto dovranno essere rimosse entro l’orario di chiusura, fissato alle ore 2 della notte successiva alla fine del concerto.

Per favorire i collegamenti tra le aree di sosta e lo stadio, nei parcheggi saranno inoltre posizionate biciclette in sharing. Le aree di sosta disponibili per l’acquisto on line.

Per la giornata di giovedì 29 maggio, dalle ore 8 saranno attivi i parcheggi di via Giuliani, via Giovanni Fantoni, Tribunale, Colosseo A, Macanno 1 e Macanno 3. Dalle ore 15 sarà attivo il parcheggio Gros, mentre dalle ore 17 sarà disponibile anche Colosseo B.

Per la giornata di sabato 30 maggio, dalle ore 8 saranno attivi i parcheggi di via Giuliani, via Giovanni Fantoni, Tribunale, Colosseo A, Colosseo B, Macanno 1 e Macanno 3. Dalle ore 15 sarà disponibile anche il parcheggio Gros.

La novità: 500 posti al parcheggio Settebello (non prenotabili)

A queste aree di sosta si aggiunge anche il parcheggio Settebello realizzato da Sistemi Urbani e gestito Fs Park. L’area parcheggio sarà aperta dal 29 maggio per entrambe le date dell’evento, il soundcheck del 29 maggio e la “data zero” del 30 maggio. Saranno disponibili 500 posti, non prenotabili anticipatamente, che potranno essere utilizzati dal 29 maggio stesso fino ad esaurimento. La tariffa prevista è di 10 euro. Il parcheggio resterà fruibile 24 ore su 24 ore. Dopo i concerti di Vasco Rossi, il parcheggio resterà aperto con tariffe ordinarie.

Per le persone con disabilità che devono accedere al concerto è prevista un’area sosta riservata nell’area Ex Damerini posizionata sul retro del palco.

Il presidio della Polizia Locale

Il dispositivo messo in campo dalla Polizia Locale di Rimini per le giornate del concerto di Vasco Rossi prevede l’impiego di circa 90 agenti venerdì 29 maggio e di circa 120 agenti sabato 30 maggio. A questi, si aggiungeranno gli agenti impiegati nei servizi di regolazione del traffico per la contemporanea presenza, dal 28 al 31 maggio, dell’evento “Rimini Wellness” presso la Fiera di Rimini. Il personale in servizio per il concerto sarà suddiviso su tre turni dalle ore 7,00 del mattino alle ore 03,00 della giornata successiva e sarà impiegato nelle 15 postazioni fisse che delimitano l’area interdetta alla circolazione attorno allo stadio comunale, nei servizi di regolazione del traffico per garantire la sicurezza durante l’afflusso e il deflusso dei partecipanti, dai parcheggi dedicati allo stadio comunale.

Inoltre, è stato previsto un ulteriore dispositivo mobile di pronto impiego per fronteggiare le eventuali criticità, non preventivabili, che dovessero sorgere.

Considerata la straordinarietà della manifestazione, la Polizia Locale di Rimini sarà inoltre supportata da un ulteriore organico proveniente dai Comandi limitrofi di Polizia Locale che sono stati attivati con lo strumento del mutuo soccorso previsto dalla Legge Regionale in materia di polizia locale.

Anche il volontariato comunale di protezione civile presterà servizio al fine di assistere la cittadinanza e per supportare l’afflusso e il deflusso dei partecipanti al concerto.

INFORMAZIONI

- sito internet