L'Azione Cattolica si ritrova a Riccione con il convegno "Verso l'alto"

Dal 5 al 7 dicembre 2025 al PlayHall di Riccione l'Azione Cattolica Italiana si ritrova in un incontro per il quale sono attesi circa 1.300 partecipanti in rappresentanza di oltre 43 mila educatori operanti su tutto il territorio nazionale: al centro, nel convegno "Verso l'alto", la speranza e la fiducia nel futuro tanto minata dai tempi che stiamo attraversando. Una serie di incontri ed eventi che scatteranno venerdì 5 dicembre dalle ore 16 e che si concluderanno domenica 7 con la celebrazione eucaristica e gli ultimi due panel con Chiara Grifﬁni, Presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI e i vicepresidenti nazionali del movimento. Nel corso della tre giorni ospiti anche Elisa Anzaldo, giornalista del Tg1 e Agnese Palmucci, Giornalista di Avvenire, oltre a varie riflessioni sulla promozione della vita associativa, sulla necessità di favorire la partecipazione delle persone con disabilità e delle persone con bisogni educativi speciali, e il modo di riscoprire la liturgia e la vita sacramentale. In mezzo momenti di preghiera con i vespri, la cena e momenti liberi nelle serate.