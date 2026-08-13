Quattro furti in 15 giorni, ronde contro i ladri fuori dal ristorante di sushi

Quattro furti nel giro di 15 giorni, addirittura due nella stessa notte. Una banda di ladri ha messo nel mirino il "Mana Sushi Garden" di Riccione, situato in via Flaminia, in corrispondenza della curva del Fattore. Dal locale sono spariti una volta il fondo cassa, poi alcolici e generi alimentari per svariate migliaia di euro. A questi vanno ad aggiungersi i danni delle varie effrazioni.

Esasperati i titolari, che oltre a rivolgersi ai carabinieri, hanno deciso di denunciare l'accaduto pubblicamente. I ladri, almeno tre persone, con una che rimane all'esterno a fare da palo, sono stati immortalati dalle telecamere interne, i cui filmati sono stati già consegnati ai militari dell'Arma. Si vedono due persone agire a volto scoperto mentre si introducono nella dispensa. A nulla è valso l'allarme collegato all'istituto di sicurezza, entrato in funzione in tutte e quattro le occasioni. I ladri, infatti, sono riusciti sempre a dileguarsi prima dell'arrivo dei vigilantes.

A colpire sarebbero sempre gli stessi soggetti. Negli ultimi giorni, per prevenire nuovi furti, titolari e dipendenti sono stati costretti a fare delle ronde notturne. "Così, non si può andare avanti - dicono - speriamo che le forze dell'ordine riescano ad arrestarli al più presto".