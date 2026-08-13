  
Indietro
menu
menu

dovrà risarcire lo stato

Lavora a scuola con un falso diploma, la Corte dei Conti condanna 41enne

di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ha presentato un diploma con il massimo dei voti, cento centesimi, autocertificando il possesso della qualifica di operatore dei servizi di ristorazione ottenuto in Campania. Un titolo che gli ha permesso di scavalcare decine di candidati onesti e ottenere contratti di lavoro come collaboratore scolastico. Ma quel titolo di studio era in realtà un documento completamente falso, ottenuto in una sessione d'esame "fantasma" che non è mai stata indetta. Protagonista della vicenda è un uomo di 41 anni, nato in provincia di Salerno. All'epoca dei fatti, il dipendente lavorava all'interno di istituti scolastici del Riminese. A far crollare il castello di carte è stato proprio l'Ufficio Scolastico di Rimini, che accorgendosi delle anomalie sul diploma del bidello, ha inviato nel giugno del 2023 una dettagliata denuncia di danno erariale alla Procura contabile.

Le indagini hanno svelato un collaudato sistema di falsi diplomi emessi da un istituto paritario del Salernitano. Nel caso specifico, la pergamena presentava persino un numero di matricola appartenente a un'altra scuola statale estranea ai fatti, e i verbali d'esame recavano le firme falsificate dei docenti della commissione. Inutili le tesi difensive del lavoratore, che sosteneva di non essere a conoscenza della falsità del diploma e che le mansioni erano comunque state svolte con diligenza e senza richiami. Per i giudici contabili il dolo è inequivocabile: chi ottiene una qualifica in una sessione d'esame straordinaria ad agosto, a cui non ha mai preso parte, non può non sapere. il 41enne è stato quindi condannato a risarcire 16.000 euro al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Una somma che corrisponde al 40% degli stipendi che ha indebitamente percepito grazie a quel falso documento.

Altre notizie
Pietro Gabrielli
Calcio Prima Categoria

Victoria: Pietro Gabrielli rinforzo per il centrocampo. Scatta il campionato
di Icaro Sport
uno dei tanti negozi sfitti del centro di Rimini
Servono misure urgenti

La crisi del commercio: nel riminese in sei anni chiusi 614 negozi
di Redazione
l'attuale semaforo pedonale sulla SS16 all'altezza di via Covignano (da Street View)
anche in via Teodorico

SS16, addio all'ultima frattura: ok a risorse per il sottopasso di via Covignano
di Redazione
Domenica 11 ottobre

Flats Service Fortitudo Bologna-Dole Rimini in diretta su RaiSport HD
di Icaro Sport
Nicola Marcello (FdI)
Il punto sui progetti

Variante SS16 e non solo. Marcello (FdI) a Croatti (M5S): inutile allarmismo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO