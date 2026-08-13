Minacciano di morte un 20enne per un pacchetto di sigarette

Col Ferragosto alle porte, sono giornate di super lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Rimini. Negli ultimi giorni le pattuglie delle Stazioni e del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato 145 persone e controllato 75 veicoli con sei denunce in stato di libertà, sei patenti ritirate per guida sotto l'influenza dell'alcol, sequestri di droga e armi.

Particolarmente eclatante quanto accaduto a Miramare dove due giovani di 19 e 22 anni, armati di coltello con lama di 12 centimetri, hanno minacciato di morte un ventenne riminese per farsi consegnare un pacchetto di sigarette. I militari sono riusciti a intercettare e denunciare i presunti rapinatori e sequestrare l'arma.

A Bellariva invece i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sorpreso un 48enne albanese a bordo di un'auto rubata. Il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria, mentre l'uomo è stato denunciato per ricettazione. Stesso reato contestato ad un 18enne albanese fermato incentro a Rimini in sella ad una bicicletta elettrica rubata. A Torre Pedrera sono invece finiti nei guai due marocchini di 23 e 42 anni sorpresi dai Carabinieri di Viserba con addosso, senza alcuna motivazione, due coltelli con lama di 12 cm.

Quattro invece gli automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Due trentenni si sono invece rifiutati di sottoporsi all'esame dell'etilometro.

Nell'ambito dei controlli, altre quattro persone sono state segnalate alla locale Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti (crack, cocaina e marijuana)