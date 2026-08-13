Caserma dei carabinieri a Riccione: il cantiere al via entro fine anno

Entro la fine dell’anno dovrebbero partire a Riccione i lavori per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri in viale Cortemaggiore. L’Agenzia del Demanio ha infatti comunicato all’Amministrazione comunale che la procedura per la gara d’appalto è attualmente in corso come da programma e che si concluderà il prossimo 18 settembre. Il Comune ha completato i passaggi urbanistici e procedurali di propria competenza, mettendo a disposizione dello Stato l’area a ridosso del canale del porto per 99 anni e approvando all’unanimità tutte le misure necessarie in Consiglio comunale. L’iter, tuttavia, ha subito dei rallentamenti a causa di ritardi da parte dello Stato nel reperimento dei fondi per coprire il quadro economico dell’opera, salito a circa 11 milioni di euro. A sbloccare la situazione il formale sollecito inviato dall’Amministrazione con il coinvolgimento dei parlamentari locali. In attesa che la nuova struttura sia pronta, in contatto con la Prefettura di Rimini, il comune ha deciso di sostenere, anche dal punto di vista economico, la riqualificazione degli alloggi temporanei per i militari dell’Arma.

Soddisfatta per le tempistiche comunicate la sindaca Daniela Angelini, contatta telefonicamente dall’Agenzia del Demanio regionale. Il comune ha fatto la sua parte, spiega la prima cittadina, con l’azione di sollecito e lavorando al fianco della Prefettura per trovare soluzioni immediate sul fronte degli alloggi. “La sicurezza dei cittadini e la dignità di chi ci protegge non hanno colore politico – conclude -: continueremo a monitorare ogni passaggio affinché il nuovo Polo della Sicurezza diventi realtà nei tempi previsti”.